Il mancato penalty per il tocco di Gyokeres scatena le proteste del BVB: l'ex centrocampista tedesco critica l'incertezza arbitrale
Borussia Dortmund, Ryerson subisce fallo e si rompono i pantaloncini
Il pareggio per 1-1 tra Arsenal e Borussia Dortmund in Champions League lascia spazio a una polemica destinata a far discutere. Al centro dell'attenzione c'è un episodio avvenuto al 51° minuto, quando in area di rigore Viktor Gyokeres tocca il pallone con il braccio dopo un calcio d'angolo del BVB battuto da Ryerson. Un episodio non sanzionato dall'arbitro italiano Maurizio Mariani, il quale ha deciso di lasciar proseguire, e che ha visto il mancato intervento del VAR.
La valutazione ha immediatamente provocato le proteste del Borussia Dortmund e, a unirsi alle critiche dei gialloneri, si è aggiunto recentemente anche il leggendario ex centrocampista tedesco Lothar Matthaus. Quest'ultimo, in particolare, ha contestato la mancata assegnazione del penalty, denunciando la confusione nelle decisioni arbitrali sui tocchi di mano.
Matthaus: "Era un netto fallo di mano"Intervenuto ai microfoni del programma tedesco "Lothar liegt los", Lothar Matthaus ha commentato l'episodio del possibile calcio di rigore per il Borussia Dortmund nel match di Champions League contro l'Arsenal, dichiarando: "Era un fallo di mano, un netto fallo di mano. E sì, gli arbitri cercano di sminuire la cosa, di giustificarla a parole".
Continuando, il leggendario ex centrocampista tedesco ha aggiunto: "Eppure, si tratta di falli di mano molto più evidenti rispetto a quelli di uno o due anni fa, quando invece venivano regolarmente sanzionati".
"Non capiamo più cosa sia un fallo di mano"Nel corso del programma, Matthaus ha poi polemizzato: "Ecco perché Niko Kovac dice di non capirci più nulla. Nemmeno io riesco più a comprendere certe decisioni. Continuo a chiedermi: ma, alla fine, cos'è che costituisce un fallo di mano?".
Infine, l'ex giocatore di Bayern Monaco e Inter ha chiuso il suo intervento, dicendo: "Ormai non ci capiamo più niente. E se non riusciamo a capirci niente noi del settore, Niko Kovac, che è ogni giorno in campo, e io, che mi occupo quotidianamente di calcio, allora per i tifosi la situazione diventa decisamente più complicata".
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