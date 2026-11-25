Il pareggio per 1-1 tra Arsenal e Borussia Dortmund in Champions League lascia spazio a una polemica destinata a far discutere. Al centro dell'attenzione c'è un episodio avvenuto al 51° minuto, quando in area di rigore Viktor Gyokeres tocca il pallone con il braccio dopo un calcio d'angolo del BVB battuto da Ryerson. Un episodio non sanzionato dall'arbitro italiano Maurizio Mariani, il quale ha deciso di lasciar proseguire, e che ha visto il mancato intervento del VAR.

La valutazione ha immediatamente provocato le proteste del Borussia Dortmund e, a unirsi alle critiche dei gialloneri, si è aggiunto recentemente anche il leggendario ex centrocampista tedesco Lothar Matthaus. Quest'ultimo, in particolare, ha contestato la mancata assegnazione del penalty, denunciando la confusione nelle decisioni arbitrali sui tocchi di mano.

Matthaus: "Era un netto fallo di mano"

Lothar Matthaus ha commentato l'episodio del possibile calcio di rigore per il Borussia Dortmund nel match di Champions League contro l'netto fallo di mano. E sì, gli arbitri cercano di sminuire la cosa, di giustificarla a parole". Intervenuto ai microfoni del programma tedesco "Lothar liegt los",ha commentato l'episodio del possibile calcio di rigore per ilnel match di Champions League contro l' Arsenal , dichiarando: "Era un fallo di mano, un. E sì, gli arbitri cercano di sminuire la cosa, di giustificarla a parole".

Continuando, il leggendario ex centrocampista tedesco ha aggiunto: "Eppure, si tratta di falli di mano molto più evidenti rispetto a quelli di uno o due anni fa, quando invece venivano regolarmente sanzionati".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Alan Shearer says Arsenal were lucky not to concede a penalty in their 1-1 draw with Borussia Dortmund.



The ball hit Viktor Gyökeres’ raised arm inside the box from a Dortmund corner. The referee waved play on and VAR didn’t intervene.



“I think Arsenal were… pic.twitter.com/wFQL7CWE5E — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2026

"Non capiamo più cosa sia un fallo di mano"

Nel corso del programma,ha poi polemizzato: "Ecco perchédice di non capirci più nulla.. Continuo a chiedermi: ma, alla fine, cos'è che costituisce un fallo di mano?".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 NOVEMBRE: Noni Madueke dell'Arsenal corre con il pallone, pressato da Daniel Svensson del Borussia Dortmund, durante la partita della 5ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Arsenal FC e Borussia Dortmund, disputata all'Arsenal Stadium il 24 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, l'ex giocatore di Bayern Monaco e Inter ha chiuso il suo intervento, dicendo: "Ormai non ci capiamo più niente. E se non riusciamo a capirci niente noi del settore, Niko Kovac, che è ogni giorno in campo, e io, che mi occupo quotidianamente di calcio, allora per i tifosi la situazione diventa decisamente più complicata".