Al rientro dalla sosta, la squadra di Arteta giocherà prima a Newcastle, poi le successive 11 partite saranno tutte nella capitale
"Casa dolce casa". Come spesso si dice. Proprio quello che sta sicuramente pensando in questo momento l'Arsenal. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Mikel Arteta tornerà protagonista nel fine settimana contro un Newcastle non nel suo momento migliore. Un'occasione importante, dunque, per consolidare la testa della classifica che vede i Gunners avanti 5 lunghezze sulla sorpresa Brighton, al secondo posto. Ma dopo la sfida contro i Magpies, l'Arsenal avrà di fronte un calendario curioso quanto confortante.
L'Arsenal non si muove da Londra per i prossimi due mesi: il curioso calendarioTerminata la sosta per le Nazionali la Premier League torna ad essere protagonista del fine settimana e tutti gli occhi sono puntati sull'Arsenal di Mikel Arteta, al momento dominatrice incontrastata grazie alle 9 vittorie nelle prime 10 partite che hanno proiettato i Gunners in testa alla classifica con un vantaggio fino ad ora rassicurante: 5 punti sul Brighton (secondo) e sei sulla rivale Manchester City (terzo). La prima partita dopo la sosta vedrà i londinesi impegnanti domani sera sul campo del Newcastle che, a sua volta, ha ottenuto solo un successo nelle ultime cinque partite e ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.
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Un calendario che, almeno dal punto di vista geografico, può sembrare confortante per la squadra di Arteta dato che dovranno affrontare lunghi tragitti. Discorso diverso, ovviamente, sarà in base agli avversari che l'Arsenal si troverà di fronte. Per esempio, tra le sfida in programma spiccano i big match contro Manchester City (29 novembre), Real Madrid (9 dicembre) e Manchester United (20 dicembre). "London Calling" (Londra sta chiamando), come il famoso brano dei The Clash, e ora l'Arsenal dovrà rispondere.
Il calendario
- Arsenal-Borussia Dortmund 24 novembre
- Arsenal-Manchester City 29 novembre
- Bretford-Arsenal 2 dicembre
- Tottenham-Arsenal 6 dicembre
- Arsenal-Real Madrid 9 dicembre
- Arsenal-Bournemouth 13 dicembre
- Arsenal-Manchester United 20 dicembre
- Crystal Palace-Arsenal 27 dicembre
- Fulham-Arsenal 30 dicembre
- Arsenal-Ipswich Town 2 gennaio 2027
- Arsenal-Brentford 5 gennaio
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