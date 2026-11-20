"Casa dolce casa". Come spesso si dice. Proprio quello che sta sicuramente pensando in questo momento l'Arsenal. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Mikel Arteta tornerà protagonista nel fine settimana contro un Newcastle non nel suo momento migliore. Un'occasione importante, dunque, per consolidare la testa della classifica che vede i Gunners avanti 5 lunghezze sulla sorpresa Brighton, al secondo posto. Ma dopo la sfida contro i Magpies, l'Arsenal avrà di fronte un calendario curioso quanto confortante.

L'Arsenal non si muove da Londra per i prossimi due mesi: il curioso calendario

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Terminata la sosta per le Nazionali latorna ad essere protagonista del fine settimana e tutti gli occhi sono puntati sull'Arsenal di Mikel, al momento dominatrice incontrastata grazie alle 9 vittorie nelle prime 10 partite che hanno proiettato i Gunners in testa alla classifica con un vantaggio fino ad ora rassicurante: 5 punti sul(secondo) e sei sulla rivale(terzo). La prima partita dopo la sosta vedrà i londinesi impegnanti domani sera sul campo delche, a sua volta, ha ottenuto solo un successo nelle ultime cinque partite e ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.Dopo la sfida del St James' Park, ed è qui che viene il ballo, l'Arsenal praticamente non si muoverà da Londra (sua città natale) per i successivi due mesi. Tra campionato e coppe, e tra casa e trasferta,. Può sembrare assurdo, eppure è così. Il tutto dal 24 novembre, giorno del match di Champions League contro il, al 5 gennaio, quando affronteranno ilall’Emirates.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 1° NOVEMBRE: Declan Rice dell'Arsenal festeggia dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Arsenal FC, disputata ad Anfield il 1° novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Un calendario che, almeno dal punto di vista geografico, può sembrare confortante per la squadra di Arteta dato che dovranno affrontare lunghi tragitti. Discorso diverso, ovviamente, sarà in base agli avversari che l'Arsenal si troverà di fronte. Per esempio, tra le sfida in programma spiccano i big match contro Manchester City (29 novembre), Real Madrid (9 dicembre) e Manchester United (20 dicembre). "London Calling" (Londra sta chiamando), come il famoso brano dei The Clash, e ora l'Arsenal dovrà rispondere.

Il calendario