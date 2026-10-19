Tra i calciatori che fanno parte della rosa del Bayern Monaco figura anche Jamal Musiala. Dal 2019, infatti, il classe 2003 veste la maglia del club che milita in Bundesliga con il quale ha avuto modo di vincere diversi titoli, soprattutto a livello nazionale, e la Champions League nel corso della stagione 2019/2020. Con il passare degli anni, il giocatore della Nazionale Tedesca è diventato sempre più importante tra le fila della squadra bavarese nonostante l'importante concorrenza nella sua zona di competenza dato che gioca come trequartista ed anche nel ruolo di seconda punta o esterno d'attacco. Tuttavia, dalla fine del mese di settembre Musiala è alle prese con un infortunio che non solo gli ha impedito di prendere parte alla sosta delle Nazionali, ma ha anche saltato diverse sfide col club ed il suo rientro non è ancora vicino.

Bayern Monaco, Musiala salterà la sfida contro l'Arsenal

Dall'inizio di questa stagione, Musiala ha collezionato soltantopresenze tra campionato e. Il giocatore classe 2003 ha segnato la prima rete della sua annata nel match della massima competizione europea vintocontro i norvegesi delIl, quindi un mese ed un giorno fa, il tedesco ha giocato la sua ultima partita ufficiale nella partita di campionato che il Bayern Monaco ha vintocontro l'Union Berlino. In quell'incontro, il calciatore ha segnato la rete che ha sbloccato il risultato e ha fornito l'assist a Michael Olise per il momentaneo 3-0 dei bavaresi.

Monaco, Germania - 10 settembre 2026: Jamal Musiala del Bayern Monaco si riscalda prima della partita di UEFA Champions League 2026/27 tra Bayern Monaco e Bodo/Glimt alla Football Arena Munich. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dopo la partita contro la squadra della capitale tedesca, Musiala non ha più collezionato presenze ufficiali a causa di una lesione muscolare. Questo problema fisico gli ha fatto saltare la possibilità di andare in Nazionale e di giocare i match di questo mese col Bayern. Nelle ultime ore, Sky Sport Germania ha riportato che la squadra allenata da Vincent Kompany non potrà ancora contare sul classe 2003 che, di conseguenza, salterà la grande sfida di Champions contro l'Arsenal ed anche quella di campionato contro il Friburgo che avrà luogo in questo fine settimana. Il ritorno in campo, però, si sta avvicinando dato che Musiala ha ricominciato ad allenarsi e il Bayern spera di riaverlo a disposizione per la fine di questo mese.