Il Benfica sta trovando un ottimo feeling con il nuovo tecnico Marco Silva. Il club lusitano ha iniziato molto bene la stagione, perdendo una sola partita e pareggiandone una. Purtroppo, la sfida persa è stata particolarmente rilevante, in quanto era il big match contro il Porto di Francesco Farioli. Il gol di Gabri Veiga e l'espulsione di Lenglet avevano complicato il match dopo soli 35', portando la squadra di Marco Silva a perdere 3-1, con le solite annesse polemiche arbitrali.

🔥🦅 | Marco Silva na antevisão ao Benfica x Estrela Amadora:👇



O teste na Reboleira e o desgaste: Espera um jogo complicado num campo difícil perante uma equipa bem organizada. Com a semana pesada que tivemos, o foco principal é meter jogadores frescos em campo.



A cabeça fria… pic.twitter.com/3QsDK3j4Pw — McQueeИ Infos 🚗 (@McQueenInfos) November 7, 2026

Marco Silva eguaglia Schmidt ed Eriksson

Nonostante i 5 punti di distanza, il Benfica rimane in attesa di un passo falso dei biancoblù. In Europa la musica è diversa. In Europa League, le Aquile sono al primo posto, a pari punti (12) solamente cone Ferencvaros. Il bilancio è più che positivo:e 13 reti segnate contro le sole 3 subite. Numeri che proiettano il Benfica fra le favorite alla vittoria finale e che potrebbero regalare al tecnico un record molto importante.Marco Silva è arrivato in estate dopo l'interregno di, incapace di ribaltare la situazione iniziale e arrivato in terza posizione al traguardo finale. L'ex Fulham si trovava fuori dal Portogallo da molti anni. Dopo le esperienze con Estoril Praia (2011-14, promozione enel 2014-14) e Sporting Lisbona (2014-15, 1 Coppa del Portogallo), Marco Silva si è spostato prima in Grecia con(1 titolo nazionale vinto) e in seguito si è stabilizzato in Inghilterra tra Hull City, Watford, Everton e

LISBONA, PORTOGALLO - 15 OTTOBRE: Capo allenatore Marco Silva dell'SL Benfica durante la partita MD2 della UEFA Europa League 2026/27 League Phase tra l'SL Benfica e il Celtic FC all'Estadio da Luz il 15 ottobre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Il suo impatto è stato immediato, soprattutto in ambito europeo. La vittoria per 3-1 contro il Lech Poznan nell'ultimo turno di Europa League, gli ha permesso di entrare nella storia del club. Se dovesse battere il Viktoria Plzen al ritorno dalla sosta nazionali, Marco Silva raggiungerebbe una striscia da 7 vittorie europee consecutive, un record assoluto per il Benfica. Attualmente, il lusitano è fermo a 6 (considerando anche le due gare dei preliminari) e ha eguagliato le due strisce precedenti prodotte da Roger Schmidt (2022-23 in Champions League) e da Eriksson (1989-90 in Champions League, anno della finale giocata contro il Milan).