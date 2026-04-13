A giugno sarà - con molta probabilità - addio. Ma Bernardo Silvanon poteva lasciare il Manchester City senza un altro record: il trequartista, infatti, con la partita contro il Chelsea, è diventato il giocatore portoghese con più presenze nella storia della Premier League, ben 297. Superato il precedente record di Boa Morte, fermo a 296. Più staccati Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. L'ex Monaco ha fatto la storia del City: tra Premier e Champions, ha collezionato ben 19 titoli nella sua lunghissima storia da citizens. Quest'anno è rimasto un ultimo obiettivo: l'ultimo campionato con la squadra che lo ha reso ciò che è oggi. Non sarà facile. Ma Bernardo Silva è pronto a guidare - in virtù anche della sua esperienza - il City, all'ennesimo trionfo della propria storia.
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Bernardo Silva meglio di Boa Morte e Ronaldo: è il portoghese con più presenze in Premier
Bernardo Silva, gli ultimi passi prima dell'addio—
Saluterà, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Questo record, l'ennesimo, non fa altro che testimoniare, la lunga storia d'amore tra Bernardo Silva e Manchester City. Un racconto, una favola iniziata 7 anni fa. La strada è stata tanta, quasi spesso in salita. Ma con Guardiola come tecnico, è riuscito a esprimere a pieno il suo potenziale. Da anni è uno dei giocatori più tecnici dell'era moderna. Lo spagnolo non ha mai potuto fare a meno di lui. "Silva è il giocatore più forte del mondo", aveva detto tempo fa Pep, in una conferenza. E il legame tra i due lo si è intravisto anche in campo: mai una parola fuori posto, sempre a disposizione della squadra e dei tifosi.
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Il record di presenze è solo l'ultimo tassello di un mosaico quasi completo: non manca più niente a Silva per essere più grande di così. Forse, quell'ultima Premier che farebbe da cornice agli ultimi passi prima dell'addio. A giugno non rimarrà: ha deciso di trovare nuova fortuna altrove. In Serie A, o magari in Liga: Bernardo Silva è pronto per un nuovo inizio. E lo farà con un record che per anni nessuno gli porterà via. Solo Bruno Fernandes potrebbe superarlo. Intanto, però, è suo. E se lo tiene stretto.
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