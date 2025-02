il giocatore sarà a disposizione nella sfida di sabato col Real Madrid

Danilo Loda 26 febbraio - 13:09

Il Real Betis ha ricevuto una bella notizia in vista della prossima partita contro il Real Madrid. La Commissione disciplinare della Federazione Calcistica Spagnola ha infatti accolto le obiezioni presentate dal club e ha annullato il cartellino rosso comminato ad Antony domenica scorsa nella gara contro il Getafe.

La ragioni del Betis — I servizi legali del Betis hanno presentato un documento in cui sostenevano che l'espulsione del giocatore, attualmente in prestito dal Manchester United, fosse frutto di un errore dell'arbitro Alberola Rojas. Secondo il referto, Antony avrebbe effettuato un "intervento da dietro" con "forza eccessiva" contro il giocatore del Getafe Juan Iglesias. Tuttavia, il club ha fatto valere la sua opinione che il giocatore aveva semplicemente toccato il difensore del Getafe senza l'intenzione di commettere fallo, supportando la propria tesi con prove video e grafiche.

...

Así se enteraba @antony00 de que podrá jugar el #RealBetisRealMadrid de este sábado

Quédate viendo el vídeo hasta el final pic.twitter.com/ZiRKj4X9MI

— Real Betis Balompié (@RealBetis) February 26, 2025

La decisione della Commissione Disciplinare — Nella sua comunicazione, la Commissione Disciplinare ha spiegato che le immagini fornite dimostrano come Antony Matheus Dos Santos si limitasse a cercare di intercettare il pallone con il piede sinistro, senza mostrare alcuna intenzione di entrare in contatto in maniera aggressiva con il giocatore del Getafe. Il documento recita: "Dopo aver visto le immagini, si può notare come il giocatore non smetta mai di guardare la palla e cerchi di intercettarne la traiettoria, senza che si possa dedurre dall'azione alcuna intenzione di fare fallo, ma piuttosto di toccare la palla, anche se alla fine non ci riesce."

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di annullare l'espulsione, lasciando il cartellino rosso senza effetti disciplinari supplementari. Con questa decisione, Antony evita quella che sarebbe stata la sua prima squalifica per cartellino rosso diretto nella sua carriera, avendo in passato subito due espulsioni ma per doppia ammonizione .

Antony in campo contro il Real Madrid — Grazie alla revoca della sanzione, Antony potrà tornare in campo per la partita di campionato di sabato prossimo, in cui il Betis ospiterà la squadra guidata da Carlo Ancelotti allo stadio Benito Villamarín. Questa notizia rappresenta un sollievo per il club e per l'allenatore Pellegrini, che avevano espresso preoccupazione per l'assenza del brasiliano.

La decisione della Commissione Disciplinare sottolinea come il sistema di revisione delle decisioni arbitrali, basato su prove video e analisi dettagliate, possa ribaltare errori che altrimenti potrebbero pesare negativamente sulla possibilità dei club di schierare sempre la migliore formazione.