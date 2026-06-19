La campagna abbonamenti del Betis Siviglia vola ad alta quota: oltre 20 mila rinnovi in pochi giorni, confermando il forte legame tra il Betis e la tifoseria
Il Real Betis vince e torna in Champions: parte la festa allo stadio
Il Betis Siviglia continua a raccogliere i frutti di una stagione memorabile. La straordinaria risposta della tifoseria alla campagna abbonamenti è l'ulteriore dimostrazione di un entusiasmo destinato ad aumentare sempre di più, accompagnando il club nella sua nuova avventura in Europa e nel ritorno nella massima competizione europea come la Champions League.
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Il boom degli abbonati: una risposta nettaLa campagna abbonamenti del Betis procede a ritmo spedito: a poco più di una settimana dall'apertura dei rinnovi, il club ha già superato quasi 20 mila tessere sottoscritte. I tifosi avranno tempo fino al prossimo 7 luglio per confermare il proprio posto mentre, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', tutto lascia pensare che verrà nuovamente raggiunto il limite di 57 mila abbonati previsto per lo stadio del club di Siviglia, La Cartuja.
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Il Betis va in Champions: una stagione memorabileL'entusiasmo nasce dai risultati ottenuti nell'ultima annata sportiva, nella quale il Betis Siviglia ha conquistato la prima e storica qualificazione alla prossima Champions League, centrando uno degli obiettivi più prestigiosi della propria storia recente. Un traguardo che certifica la crescita del progetto tecnico di Isco e compagni, e alimenta le ambizioni del club in vista della prossima stagione.
Il legame con la tifoseriaLa risposta dei sostenitori conferma ancora una volta quanto il popolo biancoverde rappresenti uno dei più grandi punti di forza della società di Siviglia. Nonostante l'aumento dei prezzi degli abbonamenti, motivato anche dal ritorno in Champions dopo 21 anni dall'ultima volta, i tifosi hanno risposto con entusiasmo, pronti a sostenere la squadra in una nuova annata che si preannuncia ricca di emozioni.
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