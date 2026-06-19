Il Betis Siviglia continua a raccogliere i frutti di una stagione memorabile. La straordinaria risposta della tifoseria alla campagna abbonamenti è l'ulteriore dimostrazione di un entusiasmo destinato ad aumentare sempre di più, accompagnando il club nella sua nuova avventura in Europa e nel ritorno nella massima competizione europea come la Champions League.

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Il boom degli abbonati: una risposta netta

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Il Betis va in Champions: una stagione memorabile

La campagna abbonamenti delprocede a ritmo spedito: a poco più di una settimana dall'apertura dei rinnovi, il club ha già superato quasitessere sottoscritte. I tifosi avranno tempo fino al prossimo 7 luglio per confermare il proprio posto mentre, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', tutto lascia pensare che verrà nuovamente raggiunto il limite diprevisto per lo stadio del club di Siviglia, La Cartuja.L'entusiasmo nasce dai risultati ottenuti nell'ultima annata sportiva, nella quale ilha conquistato la prima e storica qualificazione alla prossima, centrando uno degli obiettivi più prestigiosi della propria storia recente. Un traguardo che certifica la crescita del progetto tecnico die compagni, e alimenta le ambizioni del club in vista della prossima stagione.

SIVIGLIA, SPAGNA - 12 MAGGIO: I giocatori del Real Betis celebrano la vittoria dopo la partita LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie ed Elche CF all'Estadio La Cartuja il 12 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il legame con la tifoseria

La risposta dei sostenitori conferma ancora una volta quanto il popolo biancoverde rappresenti uno dei più grandi punti di forza della società di Siviglia. Nonostante l'aumento dei prezzi degli, motivato anche dal ritorno indopo 21 anni dall'ultima volta, i tifosi hanno risposto con, pronti a sostenere la squadra in una nuova annata che si preannuncia ricca di emozioni.

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