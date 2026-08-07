Il futuro di Beto potrebbe essere lontano da Liverpool. L'attaccante portoghese naturalizzato guineense è infatti finito nel mirino di diversi club di Premier League e, oltre al Crystal Palace che lo segue da tempo, anche il Newcastle avrebbe inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi offensivi in vista della nuova stagione.

Beto: si inserisce il Newcastle?

Beto Betuncal, 26 anni, attaccante dell'Everton. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Dopo un'annata positiva con la maglia dell'Everton, nella quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista diventando il miglior marcatore della squadra, Beto ha rilanciato la propria carriera. La sua crescita non è passata inosservata: i suoi movimenti in profondità, la capacità di far salire la squadra e la presenza fisica lo rendono un profilo particolarmente apprezzato da diverse società inglesi. Il Crystal Palace lo considera un'opzione importante per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in una stagione che vedrà il club impegnato anche in Europa. Tuttavia, nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Newcastle, alla ricerca di un centravanti che possa garantire alternative di livello e aumentare la profondità della rosa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 27 DICEMBRE: Beto dell'Everton in azione durante la partita di Premier League tra Everton FC e Manchester City a Goodison Park, il 27 dicembre 2023 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)

Il profilo ideale per i Magpies

Per i, Beto rappresenterebbe un profilo ideale: conosce già perfettamente la, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti della rosa ed è nel pieno della maturità calcistica. La sua fisicità e la capacità di attaccare l'area potrebbero offrire una soluzione tattica differente nelle partite più bloccate. L', dal canto suo, non ha particolare fretta di cedere uno dei suoi riferimenti offensivi. David Moyes lo considera un elemento importante del progetto, ma davanti a un'offerta convincente il club potrebbe prendere in considerazione una cessione, soprattutto se permettesse di finanziare altri interventi sul mercato.