Il Crystal Palace continua a monitorare il mercato alla ricerca di un nuovo centravanti e tra i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane c'è anche quello di Beto, attaccante dell'Everton. Al momento non si tratta di una trattativa avanzata, ma il profilo del portoghese piace per caratteristiche fisiche ed esperienza in Premier League.

Beto è l'uomo giusto per il Crystal Palace?

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 6 APRILE: Beto dell'Everton in azione durante la partita di Premier League tra Everton FC e Burnley FC a Goodison Park, il 6 aprile 2024 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Dopo stagioni vissute tra alti e bassi a Goodison Park, Beto potrebbe valutare una nuova sfida. Con David Moyes l'Everton sta costruendo una rosa sempre più competitiva e il reparto offensivo è destinato ad aumentare la concorrenza, uno scenario che potrebbe spingere il club a prendere in considerazione eventuali offerte per il numero 14. Per il Crystal Palace sarebbe un acquisto con una logica ben precisa. La squadra di Pierre Sage cerca un attaccante capace di occupare l'area di rigore, fare a sportellate con i difensori e dare profondità alla manovra. Beto, grazie ai suoi quasi due metri di altezza, rappresenta uno dei centravanti più difficili da marcare della Premier League e potrebbe valorizzare il lavoro degli esterni offensivi del Palace.

Solo in caso di offerte adeguate

Beto Betuncal, 26 anni, attaccante dell'Everton. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

L'ex Udinese conosce già il campionato inglese e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. La sua velocità in campo aperto, unita alla forza fisica, lo rende un attaccante ideale per una squadra che ama ripartire rapidamente dopo il recupero del pallone. Naturalmente restano diversi ostacoli. L'Everton non ha particolare necessità di cedere il giocatore e valuterà solo offerte ritenute adeguate, mentre il Crystal Palace sta seguendo anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Per il momento quella di Beto resta una pista da seguire, ma è una di quelle operazioni che potrebbero prendere quota nelle ultime settimane di mercato. S