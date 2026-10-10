In casa Boca Juniors non arrivano buone notizie a causa di quel che è successo a Leonardo Paredes durante l'ultima partita di campionato. Nella notte italiana, infatti, la squadra di Buenos Aires ha giocato in casa dell'Instituto in occasione della dodicesima giornata del Torneo Clausura della massima serie argentina. L'incontro tra i due club è terminato 2-2, ma tra le fila dei gialloblù c'è preoccupazione per le condizioni del loro capitano. Paredes, ex Roma e Juventus, ha giocato soltanto 16 minuti della sfida contro l'Instituto dato che ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il problema fisico che ha riportato non gli consentirà di esserci per la prossima ed importante partita del Boca Juniors.

Boca Juniors, Paredes entra ed esce per infortunio in soli 16 minuti

Nella notte italiana tra iled il, il Boca che ha come allenatoregiocherà un match a livello internazionale. Infatti, la squadra argentina sfiderà i brasiliani delin occasione dell'andata delladella. Tuttavia, il club di Buenos Aires dovrà disputare quest'importante incontro senza il proprio capitano, vale a dire Leandro Paredes. Infatti, il centrocampista che ha avuto esperienze in Europa anche con club comedovrà saltare la sfida internazionale per infortunio.Stanotte, il Boca ha giocato la partita del Torneo Clausura del campionato nazionale contro l'Instituto. Per questa sfida e pensando anche alla partita della Copa Sudamericana che avrà luogo nei prossimi giorni, Arruabarrena ha preso la decisione di far partire il centrocampista classe 1994 dalla. Al minuto 55 dell'incontro, l'ex Roma e Juventus fa il suo ingresso in campo prendendo il posto di. Tuttavia, dopo soli sedici minuti il capitano del Boca deve lasciare il campo a causa di un infortunio ed al suo posto è entrato

Cordoba, Argentina - 9 ottobre 2026: Leandro Paredes del Boca Juniors cammina durante la partita del Torneo Clausura 2026 tra Instituto e Boca Juniors allo Stadio Mario Alberto Kempes. (Foto di Hernán Cortez/Getty Images)

Dopo l'uscita dal terreno di gioco, il giocatore è andato direttamente negli spogliatoi in modo tale da esser visitato dallo staff medico. Secondo il sito argentino Tyc Sports, il capitano del Boca Juniors ha riportato uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra e gli è stata applicata una borsa del ghiacccio sulla zona interessata. Dopo la partita, Arruabarrena ha dichiarato: "Paredes non ci sarà per la sfida contro il Vasco da Gama. Al suo posto ci saranno giocatori con altre caratteristiche. Lui è il nostro capitano e sappiamo quanto sia importante".