Problemi per l'ex centrocampista della Juventus
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In casa Boca Juniors non arrivano buone notizie a causa di quel che è successo a Leonardo Paredes durante l'ultima partita di campionato. Nella notte italiana, infatti, la squadra di Buenos Aires ha giocato in casa dell'Instituto in occasione della dodicesima giornata del Torneo Clausura della massima serie argentina. L'incontro tra i due club è terminato 2-2, ma tra le fila dei gialloblù c'è preoccupazione per le condizioni del loro capitano. Paredes, ex Roma e Juventus, ha giocato soltanto 16 minuti della sfida contro l'Instituto dato che ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il problema fisico che ha riportato non gli consentirà di esserci per la prossima ed importante partita del Boca Juniors.
Boca Juniors, Paredes entra ed esce per infortunio in soli 16 minutiNella notte italiana tra il 13 ed il 14 ottobre, il Boca che ha come allenatore Rodolfo Arruabarrena giocherà un match a livello internazionale. Infatti, la squadra argentina sfiderà i brasiliani del Vasco da Gama in occasione dell'andata della semifinale della Copa Sudamericana. Tuttavia, il club di Buenos Aires dovrà disputare quest'importante incontro senza il proprio capitano, vale a dire Leandro Paredes. Infatti, il centrocampista che ha avuto esperienze in Europa anche con club come Zenit San Pietroburgo e Paris Saint-Germain dovrà saltare la sfida internazionale per infortunio.
Dopo l'uscita dal terreno di gioco, il giocatore è andato direttamente negli spogliatoi in modo tale da esser visitato dallo staff medico. Secondo il sito argentino Tyc Sports, il capitano del Boca Juniors ha riportato uno stiramento al bicipite femorale della coscia destra e gli è stata applicata una borsa del ghiacccio sulla zona interessata. Dopo la partita, Arruabarrena ha dichiarato: "Paredes non ci sarà per la sfida contro il Vasco da Gama. Al suo posto ci saranno giocatori con altre caratteristiche. Lui è il nostro capitano e sappiamo quanto sia importante".
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