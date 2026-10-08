Il Boca Juniors continua la preparazione in vista dell'importante sfida di sabato contro la capolista Instituto. La squadra di Rodolfo Arruabarrena vuole dare continuità all'ottimo momento di forma (4 vittorie nelle ultime 5 partite con in più il passaggio del turno alla semifinale della Copa Sudamericana) e un nuovo successo avvicinerebbe il club di Buenos Aires alla vetta della classifica. Nel frattempo, tutto il popolo blu-oro ha voluto ricordare l'ex allenatore Miguel Russo, scomparso l'8 ottobre di un anno fa.

Boca Juniors nel ricordo di Miguel Russo: un anno fa moriva lo storico allenatore

A un anno dalla sua scomparsa,

Boca Juniors hanno reso un commovente omaggio a Miguel Ángel i profili social delhanno reso un commovente omaggio a Miguel Ángel Russo

. Con numerosi post e messaggi sinceri, gli Xeneizes hanno onorato l'uomo che li ha guidati alla conquista della sesta Copa Libertadores e che è scomparso l'8 ottobre di un anno fa proprio mentre era ancora alla guida del club. " Ci sarà sempre una bandiera dipinta con i colori che hai portato in vita ", si legge nel primo post, accompagnato da un video che ripercorre alcuni dei momenti più belli dell'allenatore al club.

Il nativo di Lanus è stato alla guida del Boca per 3 anni (in tre spezzoni), durante i quali ha messo in bacheca una Copa Libertadores (2007) ed un Campionato Argentino (2020).

Il suo ritorno fu una delle prime decisioni di Riquelme al suo insediamento come presidente

, convinto che non avrebbe mai dovuto lasciare il club dopo la finale del Mondiale per club del 2007 contro il Milan. Il rapporto tra i due è sempre stato stretto e sincero.

Non a caso, insieme a Carlos Bianchi, è stato l'allenatore più elogiato dall'ex centrocampista:

"Delle tre Coppe che ho vinto, la squadra di Miguel ha giocato meglio

", aveva affermato l'idolo.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Russo, come ricordiamo, il Boca Juniors ha reso un grande omaggio al tecnico argentino. In una Bombonera completamente esaurita e tinta di colori blu-oro, il capitano Leandro Paredes e lo storico vice di Russo, poi allenatore ad interim, Claudio Ubeda, hanno fatto volare in cielo dei palloncini blu e gialli ai quali è stata legata una maglia del club di Buenos Aires.