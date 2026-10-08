Tanti messaggi ed emozione
Il Boca Juniors vince il Superclasico: che festa negli spogliatoi del Monumental!
Il Boca Juniors continua la preparazione in vista dell'importante sfida di sabato contro la capolista Instituto. La squadra di Rodolfo Arruabarrena vuole dare continuità all'ottimo momento di forma (4 vittorie nelle ultime 5 partite con in più il passaggio del turno alla semifinale della Copa Sudamericana) e un nuovo successo avvicinerebbe il club di Buenos Aires alla vetta della classifica. Nel frattempo, tutto il popolo blu-oro ha voluto ricordare l'ex allenatore Miguel Russo, scomparso l'8 ottobre di un anno fa.
Boca Juniors nel ricordo di Miguel Russo: un anno fa moriva lo storico allenatoreA un anno dalla sua scomparsa, i profili social del Boca Juniors hanno reso un commovente omaggio a Miguel Ángel Russo. Con numerosi post e messaggi sinceri, gli Xeneizes hanno onorato l'uomo che li ha guidati alla conquista della sesta Copa Libertadores e che è scomparso l'8 ottobre di un anno fa proprio mentre era ancora alla guida del club. "Ci sarà sempre una bandiera dipinta con i colori che hai portato in vita ", si legge nel primo post, accompagnato da un video che ripercorre alcuni dei momenti più belli dell'allenatore al club.
Pochi giorni dopo la scomparsa di Russo, come ricordiamo, il Boca Juniors ha reso un grande omaggio al tecnico argentino. In una Bombonera completamente esaurita e tinta di colori blu-oro, il capitano Leandro Paredes e lo storico vice di Russo, poi allenatore ad interim, Claudio Ubeda, hanno fatto volare in cielo dei palloncini blu e gialli ai quali è stata legata una maglia del club di Buenos Aires.
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