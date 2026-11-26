Era arrivato solo lo scorso luglio per salvare il Boca Juniors da una situazione molto difficile: fuori dal Torneo di Apertura e soprattutto dalla Copa Libertadores. Nel giro di cinque mesi, Rodolfo Arruabarrena ha completamente trasformato la squadra della Bombonera portandola alla conquista della Copa Sudamericana, al trionfo della Tabla Generale e in finale della Copa Argentina in programma il 2 dicembre. Sotto la guida dell'ex difensore, gli Xeneizes hanno conosciuto una vera e propria metamorfosi e lo stesso Arruabarrena ha anche toccato ieri sera uno storico record.

Arruabarrena come Carlos Bianchi: 20 successi nella fase ad eliminazione diretta

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Rodolfonon ha intenzione di fermarsi. Dopo aver completamente capovolto la situazione in casa Boca Juniors risollevando una squadra abbattuta e portandola alla vittoria di, il tecnico degli Xeneizes ha scritto una nuova pagina di storia nei soli 5 cinque mesi alla guida del club di Buenos Aires. Ieri sera i blu-oro erano impegnati nella sfida contro l', valevole per la qualificazione ai quarti di finale delGrazie alle reti disu rigore e, il Boca ha ottenuto il pass per il turno successivo dove se la vedrà contro ilma soprattutto, grazie alla vittoria di ieri sera Arruabarrena ha eguagliato uno storico record fino a qui detenuto solo da Carlos. Inoltre, l'attuale allenatore del Boca ha impiegato ben 5 partite in meno con 20 vittorie in 23 partite, mentre Bianchi ne ha impiegate 28, quando però il torneo aveva un format del tutto diverso.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 25 NOVEMBRE: Rodolfo Arruabarrena, allenatore del Boca Juniors, ringrazia i tifosi prima di una partita di 16 partite del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Independiente Rivadavia all'Estadio Alberto J. Armando il 25 novembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Al termine della partita, Arruabarrena ha commentato così il suo storico traguardo: "Non mi permetto in alcun modo di paragonarmi a Carlos - ha dichiarato - Sarebbe irrispettoso. E' il miglior allenatore che io abbia mai avuto e non ho neanche il 2% della sua saggezza e forza d'animo. Giocheremo ogni tre o quattro giorni quindi è indispensabile avere tutti i giocatori pronti". Il prossimo 2 dicembre, come accennato, il Boca avrà l'occasione di mettere in bacheca un nuovo trofeo: la Copa Argentina, il cui ostacolo sarà il Platense.