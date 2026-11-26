Grazie al successo di ieri sera sull'Independiente Rivadavia, il tecnico degli Xeneixes ha raggiunto le 20 vittorie nella fase ad eliminazione diretta
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Era arrivato solo lo scorso luglio per salvare il Boca Juniors da una situazione molto difficile: fuori dal Torneo di Apertura e soprattutto dalla Copa Libertadores. Nel giro di cinque mesi, Rodolfo Arruabarrena ha completamente trasformato la squadra della Bombonera portandola alla conquista della Copa Sudamericana, al trionfo della Tabla Generale e in finale della Copa Argentina in programma il 2 dicembre. Sotto la guida dell'ex difensore, gli Xeneizes hanno conosciuto una vera e propria metamorfosi e lo stesso Arruabarrena ha anche toccato ieri sera uno storico record.
Arruabarrena come Carlos Bianchi: 20 successi nella fase ad eliminazione direttaRodolfo Arruabarrena non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver completamente capovolto la situazione in casa Boca Juniors risollevando una squadra abbattuta e portandola alla vittoria di Copa Sudamericana e Tabla Generale, il tecnico degli Xeneizes ha scritto una nuova pagina di storia nei soli 5 cinque mesi alla guida del club di Buenos Aires. Ieri sera i blu-oro erano impegnati nella sfida contro l'Independiente Rivadavia, valevole per la qualificazione ai quarti di finale del Torneo di Clausura.
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Al termine della partita, Arruabarrena ha commentato così il suo storico traguardo: "Non mi permetto in alcun modo di paragonarmi a Carlos - ha dichiarato - Sarebbe irrispettoso. E' il miglior allenatore che io abbia mai avuto e non ho neanche il 2% della sua saggezza e forza d'animo. Giocheremo ogni tre o quattro giorni quindi è indispensabile avere tutti i giocatori pronti". Il prossimo 2 dicembre, come accennato, il Boca avrà l'occasione di mettere in bacheca un nuovo trofeo: la Copa Argentina, il cui ostacolo sarà il Platense.
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