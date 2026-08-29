Il Boca Juniors ritrova un momento di pace dopo giorni molto difficile. Nella sfida di ieri sera contro il Lanus, valevole per il settimo turno di Primeira Division, gli Xeneizes hanno portato a casa tre punti importanti grazie alla rete decisiva di Tomas Belmonte al 93'. Un risultato che, come accennato, regala un sollievo alla squadra di Rodolfo Arruabarrena ma la reazione del tecnico argentino è stata tutt'altro che di gioia.

Boca Juniors, l'aspra autocritica di Arruabarrena: "Il Lanus è stato superiore"

Caricamento post Instagram...

I tre punti sono importanti. Ovviamente ne avevamo bisogno - comincia Arruabarrena -

Non credo che meritassimo di vincere. Il Lanús è stato superiore. Sappiamo che ottenere tre punti anche giocando male è positivo per la nostra posizione in classifica.

Tuttavia, siamo autocritici e dobbiamo cercare di migliorare. La squadra non ha avuto la fluidità delle altre partite".

Parole a cui non servono spiegazioni.

Vincere una partita è sempre un piacere ma riconoscere la superiorità della squadra avversaria fa ancora più onore. Rodolfo, allenatore del Boca Juniors , non si è detto per nulla soddisfatto al termine della partita tra la sua squadra e il. Eppure gli Xeneizes hanno vinto 1-0, ma questo non è proprio bastato al tecnico argentino, soprattutto quando la prestazione dei suoi giocatori è stata completamente al di sotto delle aspettative.Come riporta TyC Sports, proprio al termina della partita, il tecnico dei blu-oro ha rilasciato dure critiche sull'atteggiamento della sua squadra a partita in corso: "

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 AGOSTO: Rodolfo Arruabarrena, allenatore del Boca Juniors, dà istruzioni ai suoi giocatori durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Lanus all'Estadio Alberto J. Armando il 28 agosto 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Ciononostante, il tecnico ha sottolineato il coraggio dei suoi giocatori nella vittoria: "Gli avversari hanno giocato. Hanno giocato meglio di noi. Hanno meritato di vincere la partita. Noi siamo il Boca, abbiamo quel cuore ed è questo che ci ha spinto avanti". Inoltre, ha dedicato la vittoria a Tomás Aranda e ha dichiarato che, insieme a Leandro Paredes (ripresosi da un infortunio), "sono i giocatori più importanti del calcio argentino". Ha poi aggiunto: "Il gol nasce da una combinazione di passaggi. Dobbiamo continuare a cercare occasioni. Tomi (Aranda) è stato il giocatore che ci ha dato la spinta, con quell'assist. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo sei partite in 20 giorni. Dobbiamo recuperare", conclude Arruabarrena.