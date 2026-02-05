Boca Juniors, ufficiale: Chelo Delgado è il nuovo direttore sportivo

Il Boca è ora al lavoro per completare la rosa con almeno altri due rinforzi, un centrocampista offensivo e un centravanti, sfruttando anche i posti liberi concessi dal regolamento AFA

Federico Grimaldi 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 13:32)

Il Boca Juniors ha ufficializzato solo ora una decisione presa mesi fa. Dopo lo scioglimento del Consiglio del Calcio avvenuto all’inizio di agosto dello scorso anno, il club argentino ha chiarito il ruolo di Marcelo "Chelo" Delgado, annunciandolo ufficialmente come nuovo direttore sportivo. La conferma è arrivata attraverso la rivista digitale riservata ai soci, in cui sono stati presentati squadra, staff tecnico e organigramma per la stagione 2026.

Delgado, unico membro rimasto dopo la ristrutturazione dirigenziale, diventa così una figura centrale nella gestione sportiva del club, lavorando a stretto contatto con il presidente Juan Roman Riquelme, che mantiene l’ultima parola su ogni decisione. La nuova struttura è già operativa e ha guidato le prime mosse del mercato estivo, con ulteriori rinforzi attesi nei prossimi giorni.

Il Boca Juniors riparte da Delgado — La nomina di Delgado arriva a mesi di distanza dallo scioglimento del Consiglio del Calcio e chiude definitivamente una fase di transizione interna iniziata nell’estate scorsa. All’interno del CdeF, Chelo era il dirigente con il rapporto più diretto con la squadra, elemento che ha pesato nella scelta di Riquelme di mantenerlo al centro del progetto sportivo. Nella nuova organizzazione, il direttore sportivo opera un gradino sotto il presidente, che resta il direttore generale del calcio professionistico e amatoriale del club.

Delgado è affiancato da tre delegati specializzati in calciomercato e trasferimenti. Incaricati di supportarlo nelle trattative in entrata e in uscita, mentre l’area legale è coordinata da Orlando Gimenez, responsabile del dipartimento giuridico del Boca. La struttura è già attiva e ha gestito l’ultima sessione estiva, che ha portato agli arrivi di Santiago Ascacibar e Angel Romero. Il Boca è ora al lavoro per completare la rosa con almeno altri due rinforzi, un centrocampista offensivo e un centravanti, sfruttando anche i posti liberi concessi dal regolamento AFA.