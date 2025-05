La rivincita delle squadre di piccole e medie dimensioni che, in giro per l'Europa, si sono affermate nelle coppe nazionali a scapito delle solite favorite

Federico Iezzi Collaboratore 28 maggio - 17:12

Come spesso accade la stagione calcistica si è conclusa con dei trionfi praticamente annunciati. Le big di sempre che vincono come al solito. In Ligue 1 il PSG ha vinto il campionato con la consueta facilità, in Bundesliga il Bayern Monaco ha trionfato senza grossi problemi. Anche nel campionato inglese ha vinto una big, il Liverpool di Arne Slot. In Italia la vittoria del Napoli è stata un ricambio rispetto ad Inter o Juventus, ma la squadra di De Laurentiis è ormai una delle big della Serie A. Ma non tutto è andato nelle mani delle solite grandi squadre: è il caso delle Coppe nazionali che, in alcuni casi, sono state vinte da club di media dimensione e di metà classifica. Vittorie, quelle per esempio di Bologna in Coppa Italia e Crystal Palace in FA Cup, che hanno confermato che le grandi possono essere battute.

La coppa Italia del Bologna dopo 51 anni — Una delle squadre storiche della Serie A, il Bologna, dopo decenni di anonimato e difficoltà, sta tornando ad essere una forza di tutto rispetto. Lo dimostrano la qualificazione in Champions dello scorso anno, opera di Thiago Motta e di una grande squadra, e soprattutto l'exploit di questo anno. La squadra di Italiano è riuscita, infatti, in una impresa storica: la vittoria della Coppa Italia in finale contro il Milan. L'ultima vittoria dei rossoblù in questa competizione risale al 1974, mentre l'ultimo campionato vinto è di dieci anni prima.

Dal Bologna al Crystal Palace, ecco la FA Cup delle Eagles — La Fa Cup è la coppa nazionale più antica del mondo, un torneo dal grande fascino. Tutti sfidano tutti e nessun grande club ha un vantaggio rispetto alle piccole. Il torneo infatti è spesso teatro di sfide tra squadre di Premier e club provenienti da piccole cittadine e da categorie minori. In una stagione piena di impegni le big, talvolta meno organizzate, hanno dovuto cedere il passo al Crystal Palace. Il Palace è stato costante rispetto alle grandissime di Premier finite nel tritacarne nella parte opposta del tabellone, sfruttando ogni occasione per spingersi verso la finale di FA Cup, vinta a Wembley contro il Manchester City.

Lo Stoccarda vincente in DFB Pokal — Il Bayern Monaco, trascinato dai gol di Harry Kane, ha vinto la Bundesliga senza grandi difficoltà e in superiorità totale. Nella coppa nazionale, la DFB Pokal, la storia è andata diversamente. I bavaresi non la vincono dal 2020 e lasciano spesso spazio alle rivali e squadre di caratura inferiore. E così, stavolta, il trofeo è finito nelle mani dello Stoccarda. Gli Svevi hanno superato in finale l'Arminia Bielefeld, squadra protagonista di una scalata dalla terza serie tedesca alla Bundesliga nel giro di pochi anni. In semifinale queste due "cenerentole" hanno, inoltre, superato le più quotate Lipsia e Bayer Leverkusen.

Go Ahead Eagles: vincitori della Kvnb Beker — In Olanda è stata una stagione particolare e intensa. Il campionato di massima serie se lo sono giocate, fino all'ultimo, i due club più famosi e forti dei Paesi Bassi: PSV e Ajax. A vincere è stato, in un finale drammatico, il PSV. Nella Kvnb Beker però i biancorossi sono stati eliminati in semifinale dal Go Ahead Eagles, che poi si è aggiudicato il trofeo. La squadra della città di Deventer ha superato anche una squadra sulla carta più ostica ed esperta come l'AZ. Un ricambio inaspettato e gradito quello nella Coppa dei Paesi Bassi che, nell'ultimo decennio, era stata dominata dalla solite squadre: PSV, Feyenoord e Ajax.

Paul Simonis, allenatore del Go Ahead Eagles, mentre festeggia con i suoi. (Foto di Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

Il Newcastle e la Coppa di Lega inglese — Sulla stessa onda anche la vittoria del Newcastle nella competizione spesso nota come Carabao Cup, ma che è la English Football League Cup. La squadra di Eddie Howe, in costante crescita da quando è stata acquistata dal fondo sovrano saudita (lo stesso dell'Al-Nassr di Ronaldo) nel 2022, è riuscita a vincere un trofeo nazionale per la prima volta dal 1954. A cedere contro i Magpies in finale sono stati i vincitori della Premier, il Liverpool.

In giro per il continente — Se in Francia e Spagna le coppe nazionali non hanno riservato grosse sorprese - le hanno vinte PSG e Real Madrid - in altri paesi del Vecchio Continente è andata diversamente e le favorite si sono dovute arrendere agli underdogs di turno. In Repubblica Ceca ha trionfato il Sigma Olomouc sesto in campionato, in Scozia ha sollevato il trofeo l'Aberdeen. E ancora il Wolfsberger in Austria e il Fredrikstad in Norvegia.