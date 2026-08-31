Nel fine settimana di calcio appena trascorso, il calciatore del Borussia Dortmund Samuele Inacio ha ricoperto un ruolo da protagonista ma in negativo. Infatti, durante la partita contro l'Amburgo valevole per la prima giornata della Bundesliga 2026/2027, il giovane calciatore italiano ha ricevuto un cartellino rosso dato che ha commesso un brutto fallo. Negli ultimi minuti, il tribunale sportivo della DFB, vale a dire la Federazione Calcistica Tedesca, ha preso la decisione sul numero di gare che il figlio d'arte dovrà saltare.

Inacio espulso in Borussia Dortmund-Amburgo: le gare che salterà

Dopo aver perso la finale dellacontro il, il Borussia Dortmund che ha come allenatoreha iniziato col piede giusto la nuova edizione della Bundesliga. I gialloneri, infatti, due giorni fa hanno vintocontro l'grazie alle reti, entrambre realizzate nella prima frazione di gioco, day al nono minuto enei minuti di recupero. Al 74', Inacio ha fatto il suo ingresso in campo prendendo il posto di, il quale ha fornito l'assist per la rete che ha sbloccato la gara. Tuttavia, la gara del classe 2008 è terminata dopo pochi minuti.

Dortmund, Germania - 29 agosto 2026: Samuele Inacio del Borussia Dortmund riceve un cartellino rosso durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund ed Amburgo al Signal Iduna Park. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Al minuto 77, il numero 40 del Borussia Dortmund ha commesso un brutto fallo ai danni di un avversario. A causa di questo gesto, l'arbitro Felix Zwayer ha preso la decisone di estrarre il cartellino rosso nei confronti del giovane italiano. Di conseguenza, la sua partita è durata soltanto tre minuti. Nel corso della giornata odierna, il tribunale sportivo della Federazione Calcistica della Germania ha deciso che Inacio è stato squalificato per due giornate e non giocherà contro Hoffenheim e Paderborn. Il classe 2008, però, sarà disponibile per la gara di domani della DFB-Pokal contro HEBC Hamburg e quella in Champions League contro il Villarreal.