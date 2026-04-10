In Borussia Dortmund-Leverkusen i calciatori lasciano spazio ai piatti tipici: bratwurst, currywurst e Grünkohl per la Ruhr contro sauerbraten, pretzel e frikadellen renani. Una partita immaginaria tra cucina operaia e precisione tedesca

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Dortmund, sabato 11 aprile 2026, ore 15.30. Qui l'aria è sempre calda, come se sotto l'asfalto operasse una fucina invisibile. Il Muro Giallo ribolle, e nella casa del Borussia Dortmund è tutto pronto per accogliere il Bayer Leverkusen. I padroni di casa, secondi in classifica a +11 dagli inseguitori, sfidano le Aspirine per cercare di mettere un po' di pressione all'ingiocabile Baryern Monaco, da solo in volata. Non sarà una partita leggera: il Borussia Dortmund ha fame e non è consigliabile somministrare il Bayern Leverkusen a stomaco vuoto.

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Se il campo fosse una tavola, questa sarebbe una sfida tra la cucina operaia della Ruhr, schietta e calorica e quella renana, più ordinata ma di certo non più leggera.

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Primo tempo: il Muro del Dortmund

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Luca Reggiani del Borussia Dortmund durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Dortmund alla Red Bull Arena il 21 febbraio 2026 a Lipsia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

I gialloneri si dispongono con un 4-2-3-1 verticale, pensato per portare a casa i tre punti, senza giri inutili. In porta c'è il Pfefferpotthast, lo stufato tradizionale della Westfalia, speziato e compatto, non molto elegante ma sempre efficace. La difesa è un blocco duro: al centro c'è la Sauerbraten della Ruhr, un arrosto marinato con pazienza, tipicamente tedesco e famoso per la sua tenacia; affiancato dall'energia caotica della currywurst, la salsiccia grigliata e tagliata a rondelle, accompagnata da patate fritte con maionese, affidabili e nazionalpopolari.

A centrocampo lavorano due mediani di sostanza: il Grünkohl con salsiccia, lo stufato di cavolo riccio fatto in casa, che porta peso e copertura, e il pane nero di segale, fondamentale per tenere insieme la squadra. Sulla trequarti, il Dortmund schiera i suoi pesi massimi: le ali sono i Reibekuchen, le frittelle di patate croccanti e imprevedibili. In mezzo c'è la senape forte, capace di cambiare il ritmo alla partita con un solo tocco. Davanti, unica punta, la Bratwurst, semplice, diretta e letale. È una squadra che non cerca il bel gioco, ma il risultato.

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Secondo tempo: il Leverkusen risponde con ordine e precisione

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Aleix Garcia e Montrell Culbreath del Bayer Leverkusen vengono sostituiti durante la partita di Bundesliga tra Bayer 04 Leverkusen e FC Bayern Monaco alla BayArena il 14 marzo 2026 a Leverkusen. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il Bayer risponde con un 3-4-2-1 fluido, organizzato quasi scientificamente per coprire gli spazi. Tra i pali c'è la Rheinischer Sauerbraten, lo stufato renano di carne bovina marinata, controllata e precisa. La difesa a tre è compatta: al centro c'è l'Himmel un Ääd, sanguinaccio e purea di patate, il piatto simbolo della regione; affiancato da due elementi solidi come le salsicce affumicate.

A centrocampo il Leverkusen costruisce: sulle fasce spingono le kartoffelsalat, ordinate e continue; in mezzo il gioco passa dall'Halver Hahn, pane, formaggio e senape, semplice solo all'apparenza. Sulla trequarti agiscono due elementi dinamici: le Frikadellen, le polpette saporite che stanno bene con tutto, e i pretzel, elastici e sempre disponibili. Davanti, gli ospiti si affidano a un unico riferimento: l'imponente Schweinshaxe, lo stinco di maiale, incontenibile e capace di far salire tutta la squadra. Qui non si spreca nulla, ogni passaggio è funzionale al gioco.

Borussia Dortmund-Leverkusen, birra contro birra

A decidere Borussia Dortmund-Leverkusen, quando si parla di Bundesliga, non può che essere la birra: locale, torbida e robusta per il Dortmund, servita senza troppi rituali e diretta alla maniera giallonera; Leverkusen risponde con una Kölsch più leggera e ordinata, da bere in piccoli bicchieri che sembrano prodotti in serie.

In campo, proprio come a tavola, sarà una sfida tra istinto e metodo, tra il rumore delle fabbriche della Ruhr e la precisione della Renania industriale.

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