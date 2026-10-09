Come vogliono i tifosi e una parte dei soci, il Borussia Dortmund potrebbe non rinnovare la controversa sponsorizzazione con Rheinmetall nel 2027.
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La collaborazione tra Borussia Dortmund e Rheinmetall potrebbe concludersi nell'estate del 2027, alla scadenza dell'attuale contratto di sponsorizzazione. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il club tedesco starebbe valutando la possibilità di non rinnovare l'accordo con l'azienda specializzata nel settore della difesa e degli armamenti. Una scelta che segnerebbe la fine di una partnership contestata fin dal suo annuncio e che ha aperto una frattura tra la dirigenza giallonera e una parte significativa della tifoseria.
L'intesa, della durata di tre anni, garantisce al Borussia Dortmund circa 10 milioni di euro a stagione, per un valore complessivo vicino ai 30 milioni. Una cifra importante per i conti della società, ma che potrebbe non bastare a convincere il club a proseguire il rapporto. Il neopresidente Carsten Cramer, stando alle indiscrezioni, sarebbe infatti orientato a lasciare scadere il contratto senza procedere al rinnovo.
Il peso economico della sponsorizzazioneRheinmetall, con sede a Düsseldorf, non avrebbe invece intenzione di interrompere la collaborazione. L'azienda considera positiva la propria presenza nel mondo del calcio e avrebbe cercato di consolidarla anche attraverso iniziative parallele, tra cui campi estivi destinati ai bambini ucraini e la creazione di un fan club aziendale ufficiale, sempre come riferito da Sport Bild.
Per il Borussia Dortmund, la decisione non è semplice. Rinunciare a un'entrata annuale di questa portata significa dover valutare con attenzione le alternative commerciali, ma la questione va oltre l'aspetto finanziario. La dirigenza deve fare i conti anche con la reputazione del club e con le reazioni dei suoi sostenitori, che fin dall'inizio hanno manifestato una forte opposizione alla sponsorizzazione.
Borussia Dortmund, la protesta dei tifosi e la frattura con il clubIl dissenso si è concentrato soprattutto nella Südtribüne, il famoso "muro giallo" della tifoseria del Dortmund. L'accordo con un produttore di armamenti è stato contestato fin dall'annuncio, arrivato a ridosso della finale di Champions League del 2024. Negli stadi sono comparsi striscioni di protesta, mentre all'esterno del Signal Iduna Park è stata organizzata anche un'installazione simbolica con un carro armato. La contrarietà è emersa pure durante l'assemblea dei soci, dove il 65% dei votanti si è espresso contro l'intesa.
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