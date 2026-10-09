La collaborazione tra Borussia Dortmund e Rheinmetall potrebbe concludersi nell'estate del 2027, alla scadenza dell'attuale contratto di sponsorizzazione. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il club tedesco starebbe valutando la possibilità di non rinnovare l'accordo con l'azienda specializzata nel settore della difesa e degli armamenti. Una scelta che segnerebbe la fine di una partnership contestata fin dal suo annuncio e che ha aperto una frattura tra la dirigenza giallonera e una parte significativa della tifoseria.

L'intesa, della durata di tre anni, garantisce al Borussia Dortmund circa 10 milioni di euro a stagione, per un valore complessivo vicino ai 30 milioni. Una cifra importante per i conti della società, ma che potrebbe non bastare a convincere il club a proseguire il rapporto. Il neopresidente Carsten Cramer, stando alle indiscrezioni, sarebbe infatti orientato a lasciare scadere il contratto senza procedere al rinnovo.

Il peso economico della sponsorizzazione

Rheinmetall, con sede a Düsseldorf,. L'azienda considera positiva la propria presenza nel mondo del calcio e avrebbe cercato di consolidarla anche attraverso iniziative parallele,e la creazione di un fan club aziendale ufficiale, sempre come riferito da Sport Bild.

I tifosi del Borussia Dortmund partecipano a una manifestazione di protesta.I tifosi del Borussia Dortmund intraprendono un'azione di protesta. (Foto di Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Per il Borussia Dortmund, la decisione non è semplice. Rinunciare a un'entrata annuale di questa portata significa dover valutare con attenzione le alternative commerciali, ma la questione va oltre l'aspetto finanziario. La dirigenza deve fare i conti anche con la reputazione del club e con le reazioni dei suoi sostenitori, che fin dall'inizio hanno manifestato una forte opposizione alla sponsorizzazione.

Borussia Dortmund, la protesta dei tifosi e la frattura con il club

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