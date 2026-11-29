I derby sono partite che sfuggono a qualsiasi logica, capaci di trasformare una rivalità territoriale in una questione di orgoglio e appartenenza. Nel cuore della Ruhr, nel nord-ovest della Germania, poche sfide rappresentano questo sentimento meglio del Revierderby tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Una rivalità che continua ad attraversare generazioni e che tornerà protagonista nel prossimo weekend di campionato, quando le due squadre si ritroveranno nuovamente una di fronte all'altra.

In attesa di un nuovo capitolo di una delle rivalità più sentite del calcio tedesco, vale la pena tornare a una delle pagine più dolorose della storia biancoblu: il 12 maggio 2007, quando il Borussia Dortmund si impose per 2-0 al Westfalenstadion, infliggendo ai rivali una sconfitta dalle conseguenze pesantissime. Lo Schalke arrivava alla penultima giornata da capolista della Bundesliga e vedeva finalmente vicino un titolo che mancava dal 1958. Quella sconfitta, invece, avrebbe compromesso tutto, trasformando una stagione da sogno in una delle più grandi delusioni della storia del club di Gelsenkirchen.

Borussia Dortmund-Schalke 04, nel primo tempo Frei gela gli ospiti

Alla vigilia della sfida, la situazione di classifica lasciava pochissimo spazio agli errori. Locon 65 punti, davanti allo Stoccarda, secondo a quota 64, e al Werder Brema, terzo con 63. A due giornate dalla conclusione, i Knappen avevano dunque il destino nelle proprie mani. Vincere il derby avrebbe significato compiere un passo enorme verso la conquista del Meisterschale. Dall'altra parte, il Borussia Dortmund di Thomas Doll, ormai fuori dalla corsa al titolo e distante dalle posizioni di vertice, aveva una motivazione altrettanto forte: impedire ai rivali di festeggiare sul proprio campo. Davanti agli oltre 80.000 spettatori del Westfalenstadion, l'atmosfera era quella delle grandi occasioni. La pressione, inevitabilmente, era enorme.

L'avvio fu intenso, con il Dortmund determinato a non lasciare l'iniziativa agli avversari. I gialloneri affrontarono il confronto con aggressività, cercando di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e di mettere in difficoltà una squadra che, almeno sulla carta, partiva con i favori del pronostico. Lo Schalke provò a imporre la propria qualità, affidandosi soprattutto alla fisicità di Kevin Kuranyi e Gerald Asamoah, ma faticò a trovare gli spazi necessari per rendersi pericoloso. I padroni di casa, invece, dimostrarono fin dai primi minuti di voler interpretare la partita con personalità, senza lasciarsi condizionare dalla differenza di obiettivi in classifica. La prima grande occasione arrivò infatti dopo soli 30 secondi, con Alexander Frei che tutto libero in area di rigore non riuscì a trovare la porta. Al terzo minuto fu invece necessario l'intervento di Manuel Neuer su Euzebiusz Smolarek per evitare un immediato svantaggio biancoblu.

Smolarek sigla il colpo del K.O. e lo Stoccarda ringrazia

Alarrivò l'episodio che cambiò il pomeriggio. Dopo il primo tiro pericoloso dello Schalke, Christophsi lanciò in velocità sulla fascia destra e servì un pallone in area che questa voltatrasformò in gol. Una rete pesantissima, che fece esplodere il Westfalenstadion e gettò nello sconforto i tifosi ospiti. Lo Schalke si ritrovò così costretto a inseguire proprio nella partita in cui avrebbe dovuto dimostrare di essere pronto a diventare campione di Germania. La squadra di Slomka cercò una reazione, ma non riuscì a trovare la lucidità necessaria per mettere in difficoltà Romane la retroguardia avversaria. Il Dortmund, al contrario, continuò a giocare con ordine, chiudendo gli spazi e sfruttando gli ampi spazi lasciati dagli ospiti.Nella ripresa lo Schalke era chiamato a cambiare marcia. Serviva almeno un pareggio per mantenere il controllo della classifica e presentarsi all'ultima giornata con la possibilità di conquistare il campionato. Alsu punizione, sfiorando il palo. Slomka cercò di intervenire sull'assetto della squadra, cercando nuove soluzioni offensive per riequilibrare il risultato. L'ingresso di Halilal posto di Asamoah avrebbe dovuto aumentare il peso dell'attacco, ma il Dortmund continuò a difendersi con ordine, senza concedere agli avversari occasioni particolarmente limpide. Gli ospiti infatti non si resero più pericolosi dopo la punizione, ma la necessità di trovare il pareggio li spinse progressivamente ad assumersi rischi maggiori, lasciando inevitabilmente spazi alle ripartenze giallonere.

Un primo pericolo arrivò al 76' con un tiro dalla distanza di Frei, respinto da un grande Neuer. Al 84', invece, arrivò il colpo del definitivo K.O. Il tutto partì ancora una volta da Metzelder, che dopo un'azione in solitaria provò la conclusione. Questa venne respinta in aria e fu un attento Smolarek a farsi trovare pronto sul punto di caduta. Con un perfetto destro al volo non diede scampo a Neuer. Per lo Schalke fu una doccia fredda. A tempo ormai scaduto, recuperare due gol diventava un'impresa quasi impossibile.

"Eigentlich wollte ich über den Zaun springen!"



⚽️ Vor allem mit seinen Derbytoren hat Ebi #Smolarek sich in die Herzen der #BVB-Fans geschossen. 🖤💛



Was der polnische Stürmer heute macht?

👉 https://t.co/YrOUA4NQU6 | @1und1 — Borussia Dortmund (@BVB) December 1, 2021

Il triplice fischio sancì il 2-0 del Borussia Dortmund, ma le conseguenze più importanti di quella sconfitta si sarebbero manifestate guardando agli altri risultati della giornata. Lo, infatti, superò il Bochum per 3-2 e scavalcò proprio lo Schalke in vetta alla classifica, portandosi a quota 67 punti contro i 65 dei rivali. I Knappen erano così passati, nel giro di novanta minuti, dalla possibilità di avvicinarsi concretamente al titolo alla necessità di sperare in un passo falso degli avversari nell'ultima giornata. Il 19 maggio arrivò la vittoria per 2-1 contro l'Arminia Bielefeld, ma non fu sufficiente. Lo Stoccarda batté l'Energie Cottbus e conquistò il campionato con 70 punti, appena due in più rispetto ai 68 dello Schalke, costretto ad accontentarsi del secondo posto.

Per il Borussia Dortmund fu una vittoria da ricordare, non soltanto per il prestigio di aver battuto i rivali di sempre, ma anche per aver contribuito a scrivere una delle pagine più amare della loro storia. Per lo Schalke, invece, quel pomeriggio del 12 maggio 2007 rimane il simbolo di un'occasione irripetibile sfumata proprio sul più bello. Il sogno di tornare campione di Germania dopo quasi cinquant'anni si infranse nel derby più importante, in una partita che i tifosi biancoblu difficilmente potranno dimenticare.