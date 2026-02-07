Aspettando che l'incontro di questo pomeriggio abbia inizio, vediamo insieme i trofei conquistati dalle due squadre tedesche

Jacopo del Monaco 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 16:46)

Uno dei tanti incontri che si disputerà nella giornata odierna è quello tra il Borussia Mönchengladbach ed il Bayer Leverkusen. Le due squadre, infatti, scenderanno in campo nel match valevole per la ventunesima giornata della Bundesliga. L'incontro si terrà presso il Borussia-Park ed avrà inizio alle ore 18:30. Entrambe, nel corso della loro storia, hanno avuto modo di vincere diversi trofei sia a livello nazionale ed internazionale. In attesa del calcio d'inizio, ripercorriamo la storia dei due club attraverso le rispettive bacheche.

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen: i trofei vinti dai padroni di casa — Fondato nel 1900, il Gladbach ha giocato per diverso tempo nelle leghe minori ed il suo primo ed importante successo a livello nazionale risale al 1960, quando ha vinto la prima DFB-Pokal della sua storia battendo 3-2 il Karlsruhe. Il periodo in cui la squadra bianconera ha raggiunto il punto più alto della sua storia sono stati gli anni '70. Infatti, i Puledri hanno vinto il campionato tedesco sia nel 1970 che l'anno seguente diventando, così, la prima squadra a vincere la Bundesliga per due stagioni di fila. Nel 1973 conquistato la sua seconda coppa nazionale grazie alla vittoria per 2-1 in finale contro il Colonia.

Nella stagione 1974/1975, invece, il Borussia Mönchengladbach fa un incredibile double conquistando sia la Bundesliga che la Coppa UEFA, diventando così la prima squadra tedesca a vincere la competizione europea. Nella doppia finale contro gli olandesi del Twente ha pareggiato 0-0 all'andata, mentre al ritorno ha vinto 1-5 con doppietta di Simonsen e tripletta di Jupp Heynckes. Sia nel '76 che l'anno dopo, invece, Die Elf vom Niederrhein ha vinto il campionato tedesco, mentre nel '79 arriva la seconda Coppa UEFA battendo la Stella Rossa: 1-1 all'andata ed 1-0 al ritorno. Nel 1995 e nel 2008 il Gladbach ha vinto quelli che, ad oggi, sono gli ultimi titoli della sua storia: coppa nazionale, vittoria in finale per 3-0 contro il Wolfsburg, e la Zweite Bundesliga.

I successi delle Aspirine Rispetto ai loro avversari di oggi, il Bayer Leverkusen ha vinto meno trofei ed il primo risale alla Zweite Bundesliga della stagione 1978/1979. Nove anni più tardi vince il primo e, fino ad ora, unico trofeo europeo: la Coppa UEFA, dove ha battuto l'Espanyol nella doppia finale in cui ha perso 3-0 l'andata e ha vinto il ritorno con lo stesso risultato per poi conquistare la coppa ai rigori. Nel '93 arriva il primo successo in DFB-Pokal vincendo la finale contro la seconda squadra dell'Hertha Berlino con un gol realizzato da Ulf Kirsten. L'anno migliore per il Leverkusen è stato il 2024, quando ha vinto: Bundesliga, prima della sua storia tra l'altro senza perdere un'incontro; coppa nazionale grazie alla rete di Xhaka contro il Kaiserslautern; Supercoppa tedesca, vittoria ai rigori contro lo Stoccarda.