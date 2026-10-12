Durante la sfida contro il Colonia l'arbitro ha sospeso la partita per lancio di fumogeni da parte dei tifosi dei Puledri: necessario l'intervento della polizia
Borussia Monchengladbach, i tifosi devastano il settore ospiti: rotta la vetrata nello stadio del Colonia
Al Borussia Mönchengladbach va tutto storto. Nonostante l'esordio del nuovo allenatore Alexander Blessin, la squadra ha subìto la quinta sconfitta in cinque partite in questa stagione. L'ultimo KO è arrivato ieri nel derby contro il Colonia, perso 2-1, a causa del quale il club del Nordreno-Vestfalia rimane in fondo alla classifica senza nemmeno un punto. Ma proprio ieri è stato toccato il momento più basso: la violenza perpetrata dai propri tifosi durante la partita. Ecco la vicenda.
Disordini e lancio di fumogeni: i tifosi del Mönchengladbach si scagliano contro i sostenitori del ColoniaNeanche il cambio di allenatore riesce a dare una svolta alla stagione del Borussia Mönchengladbach. La squadra di Alexander Blessin, al suo esordio, ha rimediato nel derby contro il Colonia la quinta sconfitta in altrettante partite rimanendo di fatto ultima senza aver conquistato ancora un punto. Ma quello che è successo ieri pomeriggio contro i Caproni è andato ben oltre l'aspetto sportivo.
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Sulla triste vicenda è intervenuto l'amministratore delegato Markus Aretz che ha condannato fermamente il comportamento dei tifosi del club biancoverde: "Lanciare petardi e razzi, e il conseguente pericolo per le persone, è un comportamento assolutamente inaccettabile e davvero deludente. Queste cose non hanno posto nello stadio; non è assolutamente l'immagine che vogliamo proiettare come club. Se qualcuno è rimasto ferito, ci scusiamo in anticipo". Ha dichiarato.
Non è la prima volta che i tifosi del Gladbach attirano l'attenzione per comportamenti del genere. Proprio la settimana scorsa, la Federazione calcistica tedesca (DFB) ha multato il club di Mönchengladbach di 19.500 euro perché i tifosi avevano ripetutamente acceso dei dispositivi pirotecnici durante la partita di Coppa di Germania contro lo Schott Mainz ad agosto. Questa volta, la sanzione sarà probabilmente molto più severa.
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