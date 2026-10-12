Al Borussia Mönchengladbach va tutto storto. Nonostante l'esordio del nuovo allenatore Alexander Blessin, la squadra ha subìto la quinta sconfitta in cinque partite in questa stagione. L'ultimo KO è arrivato ieri nel derby contro il Colonia, perso 2-1, a causa del quale il club del Nordreno-Vestfalia rimane in fondo alla classifica senza nemmeno un punto. Ma proprio ieri è stato toccato il momento più basso: la violenza perpetrata dai propri tifosi durante la partita. Ecco la vicenda.

Disordini e lancio di fumogeni: i tifosi del Mönchengladbach si scagliano contro i sostenitori del Colonia

Borussia Mönchengladbach. La squadra di Alexander Blessin, al suo esordio, ha rimediato nel derby contro il Colonia la quinta sconfitta in altrettante partite rimanendo di fatto ultima senza aver conquistato ancora un punto. Ma quello che è successo ieri pomeriggio contro i Caproni è andato ben oltre l'aspetto sportivo. La squadra di Alexander, al suo esordio, ha rimediato nel derby contro illa quinta sconfitta in altrettante partite rimanendo di fatto ultima senza aver conquistato ancora un punto. Ma quello che è successo ieri pomeriggio contro i Caproni è andato ben oltre l'aspetto sportivo.

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Neanche il cambio di allenatore riesce a dare una svolta alla stagione delAl 76', l'arbitro Florianè stato costretto a interrompere la partita per due minuti. Come hanno mostrato le immagini, dalla curva dei tifosi ospiti del, un gruppo di teppisti ha ripetutamente lanciato fumogeni verso i tifosi del. Una barriera che separava i gruppi di tifosi è stata anche distrutta con la forza bruta tanto da rendere necessario l'intervento della polizia per separare le due tifoserie.

Sulla triste vicenda è intervenuto l'amministratore delegato Markus Aretz che ha condannato fermamente il comportamento dei tifosi del club biancoverde: "Lanciare petardi e razzi, e il conseguente pericolo per le persone, è un comportamento assolutamente inaccettabile e davvero deludente. Queste cose non hanno posto nello stadio; non è assolutamente l'immagine che vogliamo proiettare come club. Se qualcuno è rimasto ferito, ci scusiamo in anticipo". Ha dichiarato.

COLONIA, GERMANIA - 11 OTTOBRE: I tifosi del Borussia Mönchengladbach si scontrano con quelli dell'1. FC Köln sugli spalti durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra 1. FC Köln e Borussia Mönchengladbach al RheinEnergieStadion, l'11 ottobre 2026 a Colonia, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Non è la prima volta che i tifosi del Gladbach attirano l'attenzione per comportamenti del genere. Proprio la settimana scorsa, la Federazione calcistica tedesca (DFB) ha multato il club di Mönchengladbach di 19.500 euro perché i tifosi avevano ripetutamente acceso dei dispositivi pirotecnici durante la partita di Coppa di Germania contro lo Schott Mainz ad agosto. Questa volta, la sanzione sarà probabilmente molto più severa.