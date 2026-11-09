La punta ex Porto sta iniziando a trovare la porta con continuità: ottime notizie per il tecnico tedesco che ora ha recuperato anche Eli Kroupi

Pietro Rusconi
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La Premier League ha visto concludersi il decimo turno con alcuni verdetti inaspettati e sorprendenti. Nella giornata di ieri, ci sono state conferme e capovolgimenti nelle 5 partite disputate. Se Liverpool e Brighton proseguono nella loro corsa alla Champions League (e nel caso dei gabbiani, perché no, al titolo...) e il Manchester United rimane in zona retrocessione, Chelsea e Bournemouth hanno regalato due risultati importanti per la zona europea. Le due squadre si trovano rispettivamente ad un solo punto di distanza: un valore decisivo per decretare l'accesso all'EL. La squadra di Xabi Alonso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua instabilità difensiva, perdendo per 1-0 contro il Sunderland penultimo.

Ipswich Town v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
Le Cherries invece, sembrano aver trovato la chiave giusta anche col nuovo allenatore, Marco Rose. Dopo un inizio di stagione complicato per via dell'addio del grande tecnico Andoni Iraola, l'allenatore tedesco è stato capace di rimettere mano alle tattiche e trovare un filotto di ben otto vittorie di fila fra coppe europee, nazionali e Premier League. In queste sfide, decisivo è stato il contributo di Evanilson, punta brasiliana che ha dovuto sostituire Eli Kroupi in questo inizio di stagione.

Evanilson da record in PL

Marco Rose ha dovuto fare i conti con l'iniziale assenza di Eli Kroupi. Il centravanti francese, nella passata stagione era stato il capocannoniere della squadra con 13 reti e aveva attirato l'interesse di tutti i top club europei. Tuttavia, in estate, un problema fisico lo ha costretto ai box fino a poco tempo fa, facendogli perdere l'inizio dell'annata con le Cherries.

Ipswich Town v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
IPSWICH, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Evanilson, del Bournemouth, segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Ipswich Town e AFC Bournemouth, disputata a Portman Road l'8 novembre 2026 a Ipswich, in Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Tuttavia, l'allenatore tedesco ha saputo sopperire al problema valorizzando Evanilson. Arrivata nel club nel 2024 per 45 milioni di euro, la punta brasiliana ha faticato a segnare con continuità nella passata stagione (la prima era stata buona con 10 reti in Premier League). Quest'anno, Evanilson è partito fortissimo e la rete segnata all'Ipswich Town nell'ultimo turno di campionato, gli ha permesso di registrare un primato storico col club. Mai nessuno era riuscito a segnare per 5 partite consecutive in campionato nella storia del Bournemouth. Eppure, Evanilson ce l'ha fatta, collezionando scalpi di tutto rispetto: Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds e Ipswich Town.

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