La punta ex Porto sta iniziando a trovare la porta con continuità: ottime notizie per il tecnico tedesco che ora ha recuperato anche Eli Kroupi
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La Premier League ha visto concludersi il decimo turno con alcuni verdetti inaspettati e sorprendenti. Nella giornata di ieri, ci sono state conferme e capovolgimenti nelle 5 partite disputate. Se Liverpool e Brighton proseguono nella loro corsa alla Champions League (e nel caso dei gabbiani, perché no, al titolo...) e il Manchester United rimane in zona retrocessione, Chelsea e Bournemouth hanno regalato due risultati importanti per la zona europea. Le due squadre si trovano rispettivamente ad un solo punto di distanza: un valore decisivo per decretare l'accesso all'EL. La squadra di Xabi Alonso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua instabilità difensiva, perdendo per 1-0 contro il Sunderland penultimo.
Evanilson da record in PLMarco Rose ha dovuto fare i conti con l'iniziale assenza di Eli Kroupi. Il centravanti francese, nella passata stagione era stato il capocannoniere della squadra con 13 reti e aveva attirato l'interesse di tutti i top club europei. Tuttavia, in estate, un problema fisico lo ha costretto ai box fino a poco tempo fa, facendogli perdere l'inizio dell'annata con le Cherries.
Tuttavia, l'allenatore tedesco ha saputo sopperire al problema valorizzando Evanilson. Arrivata nel club nel 2024 per 45 milioni di euro, la punta brasiliana ha faticato a segnare con continuità nella passata stagione (la prima era stata buona con 10 reti in Premier League). Quest'anno, Evanilson è partito fortissimo e la rete segnata all'Ipswich Town nell'ultimo turno di campionato, gli ha permesso di registrare un primato storico col club. Mai nessuno era riuscito a segnare per 5 partite consecutive in campionato nella storia del Bournemouth. Eppure, Evanilson ce l'ha fatta, collezionando scalpi di tutto rispetto: Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds e Ipswich Town.
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