La Premier League ha visto concludersi il decimo turno con alcuni verdetti inaspettati e sorprendenti. Nella giornata di ieri, ci sono state conferme e capovolgimenti nelle 5 partite disputate. Se Liverpool e Brighton proseguono nella loro corsa alla Champions League (e nel caso dei gabbiani, perché no, al titolo...) e il Manchester United rimane in zona retrocessione, Chelsea e Bournemouth hanno regalato due risultati importanti per la zona europea. Le due squadre si trovano rispettivamente ad un solo punto di distanza: un valore decisivo per decretare l'accesso all'EL. La squadra di Xabi Alonso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua instabilità difensiva, perdendo per 1-0 contro il Sunderland penultimo.

Evanilson is FLYING 🌟



He is the first @AFCBournemouth player to score in five successive Premier League matches 🇧🇷🍒 pic.twitter.com/oqcN7P2Yvh — Premier League (@premierleague) November 8, 2026

Evanilson da record in PL

Le Cherries invece, sembrano aver trovato la chiave giusta anche col nuovo allenatore,. Dopo un inizio di stagione complicato per via dell'addio del grande tecnico Andoni Iraola, l'allenatore tedesco è stato capace di rimettere mano alle tattiche e trovare un filotto di benvittorie di fila fra coppe europee, nazionali e Premier League. In queste sfide, decisivo è stato il contributo di, punta brasiliana che ha dovuto sostituire Eli Kroupi in questo inizio di stagione.Marco Rose ha dovuto fare i conti con l'iniziale assenza di. Il centravanti francese, nella passata stagione era stato il capocannoniere della squadra con 13 reti e aveva attirato l'interesse di tutti i top club europei. Tuttavia, in estate, un problema fisico lo ha costretto ai box fino a poco tempo fa, facendogli perdere l'inizio dell'annata con le Cherries.

IPSWICH, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Evanilson, del Bournemouth, segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Ipswich Town e AFC Bournemouth, disputata a Portman Road l'8 novembre 2026 a Ipswich, in Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Tuttavia, l'allenatore tedesco ha saputo sopperire al problema valorizzando Evanilson. Arrivata nel club nel 2024 per 45 milioni di euro, la punta brasiliana ha faticato a segnare con continuità nella passata stagione (la prima era stata buona con 10 reti in Premier League). Quest'anno, Evanilson è partito fortissimo e la rete segnata all'Ipswich Town nell'ultimo turno di campionato, gli ha permesso di registrare un primato storico col club. Mai nessuno era riuscito a segnare per 5 partite consecutive in campionato nella storia del Bournemouth. Eppure, Evanilson ce l'ha fatta, collezionando scalpi di tutto rispetto: Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds e Ipswich Town.