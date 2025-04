Situato nella città di Macapá , capitale dello stato dell’ Amapá , questo impianto calcistico ha una peculiarità unica al mondo. La linea di metà campo, infatti, è (quasi) perfettamente allineata con l’ Equatore , la linea di riferimento immaginaria che divide il globo terrestre in due emisferi. Nel 1990 sono stati completati i lavori dello stadio, che inizialmente era stato intitolato ad Ayrton Senna , in onore del pilota di Formula 1, scomparso tragicamente quattro anni dopo. Caso vuole, però, che nel 1994 anche l'ex presidente della federcalcio dello Stato di Amapá venne a mancare: a quel punto, l'impianto venne ribattezzato con il nome di Milton de Souza Corrêa .

Uno stadio unico al mondo

Il suo nome completo è dunque quello, ma tutti lo conoscono come Zerão, che in portoghese significa proprio 'Grande Zero', in riferimento alla latitudine di 0 gradi. E quando si gioca in questa struttura, ogni squadra può lottare per difendere - letteralmente - una metà del mondo. Nord contro Sud, emisfero boreale contro australe: una particolarità unica nel suo genere. Le misurazioni GPS attuali ci dicono che la linea equatoriale si trovi a pochi metri di distanza da quella di centrocampo, ma poco importa. Chiunque si sfidi su questo terreno di gioco, avrà la sensazione di portare sulle spalle una responsabilità "globale".