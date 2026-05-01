Bees e Hammers si sfideranno in una gara che metterà in palio tre punti importanti tra zona Europa e permanenza in massima serie
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Le migliori sfide tra Brentford e West Ham
Tra le partite che andranno in scena nel corso del fine settimana calcistico figura anche quella che metterà di fronte il Brentford ed il West Ham. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 35 della Premier League. Questo derby tutto londinese si disputerà presso il Brentford Community Stadium e comincerà alle ore 16:00 di sabato 2 maggio. Aspettando l'inizio di questa stracittadina, riviviamo insieme alcuni match tra le due squadre che hanno regalato tante emozioni.
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