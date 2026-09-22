In queste prime giornate di Premier League disputate, il Manchester United non ha avuto l'inizio che tutti speravano. La squadra che ha come allenatore Michael Carrick, infatti, ha ottenuto soltanto 5 punti avendo collezionato due sconfitte, altrettanti pareggi ed una sola vittoria. In aggiunta, il club mancuniano ha già salutato la possibilità di vincere un titolo nazionale. Stiamo parlando della Carabao Cup, dalla quale è stato eliminato a casua della sconfitta per 2-3 contro il Brighton. Il buon esordio in Champions League col poker rifilato all'esordiente Sabah, però, non sembra aver migliorato la situazione tra le fila dei Red Devils. Tra l'altro, i tifosi hanno iniziato postare diversi tweet su X con un hashtag col quale si chiede il ritorno di Ruben Amorim, che oggi allena il Milan.

Manchester United, i tifosi chiedono il ritorno di Amorim

Le hashtag « #BringAmorimBack » fait partie des tendances chez les supporters de Manchester United sur les réseaux.



Un sacré retournement de situation quand on se souvient des critiques et protestations qui accompagnaient ses derniers mois pic.twitter.com/XAYwbk3qAS — Coeur Rossonero 🎙️ (@CoeurRossonero) September 22, 2026

#BringBackAmorim ma anche #BringAmorimBack sono gli hashtag che nelle ultime ore sono andati in tendenza tra gli utenti X in Inghilterra. Diversi tifosi dello United hanno iniziato a diffondere l'hashtag con il quale stanno chiedendo al proprio club del cuore di far tornare in Premier League l'allenatore portoghese che, adesso, siede sulla panchina del Milan con cui ha ottenutopunti nelle prime cinque giornate dellaDopo aver concluso la scorsa stagione col ritorno in Champions League, i Red Devils volevano riconfermare i buonissimi risultati della seconda parte della scorsa annata. Tuttavia, la squadra di Carrick ha esordito in campionato perdendocontro il neopromosso, poi ha battutol'e pareggiatoin casa dell'. Alla quarta giornata della massima divisione inglese, i Red Devils hanno perso il Derby di Manchester contro ildi. Due giorni fa, invece, ha pareggiato in trasferta contro il(1-1).

Milano, Italia - 20 settembre 2026: L'allenatore del Milan Ruben Amorim osserva durante la partita di Serie A tra Milan e Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

A questi risultati, poi, si aggiunge anche la già menzionata eliminazione dalla Carabao Cup. A causa di quest'inizio di stagione nonostante il buon esordio in Champions, i tifosi stanno chiedendo sui social, in particolar modo su X, un cambio in panchina. Ecco perché la tifoseria sta diffondendo i sopracitati hashtag che riguardando Amorim. Tra l'altro, questa presa di posizione sorprende dato che loro stessi hanno fortemente criticato il lusitano nel suo ultimo periodo da tecnico del Manchester United.