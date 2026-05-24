Più di Henry e De Bruyne: Bruno Fernandes realizza il suo 21esimo assist in stagione e diventa il recordman assoluto nella storia della Premier League.
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Assist numero 21 per Bruno Fernandes in stagione, che propiziando il gol di Dorgu per il momentaneo 1-0 del Manchester United sul Brighton fa la storia della Premier League. Il centrocampista portoghese diventa il calciatore con più assit in una singola stagione di Premier, superando due fuoriclasse assoluti come Henry e De Bruyne.
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Bruno Fernandes, un assist per la storia
Ennesima prestazione di livello per Bruno Fernandes, protagonista assoluto nel successo del Manchester United sul Brighton. Il centrocampista ex Sampdoria ha segnato il gol del 3-0 e propiziato il gol di Dorgu con un'assist. L'ennesimo assist di questa stagione, visto che il conto ora è salito a 21. E con i suoi 21 assist, Bruno Fernandes entra di diritto nella storia nella Premier League. Dopo aver raggiunto due dei calciatori più iconici passati dal campionato inglese nell'ultimo ventennio, Thierry Henry e Kevin De Bruyne, il portoghese gli ha staccati definitivamente con l'assist realizzato contro il Brighton. In questa speciale classifica compaiono altri calciatori di assoluto livello quali Ozil, Salah e Lampard.
Ma non solo. Con i suoi 21 assist il centrocampista ha giocato un ruolo fondamentale nella corsa del Manchester United verso il ritorno in Champions League. Stando a quanto riporta il sito ufficiale della Premier League infatti, gli assist del portoghese hanno portato 21 punti in casa United. Un numero impressionante.
La stagione degli assistman
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