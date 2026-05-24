Assist numero 21 per Bruno Fernandes in stagione, che propiziando il gol di Dorgu per il momentaneo 1-0 del Manchester United sul Brighton fa la storia della Premier League. Il centrocampista portoghese diventa il calciatore con più assit in una singola stagione di Premier, superando due fuoriclasse assoluti come Henry e De Bruyne.

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Bruno Fernandes, un assist per la storia

BRIGHTON, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Patrick Dorgu del Manchester United festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Bruno Fernandes durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Manchester United all’Amex Stadium il 24 maggio 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Ennesima prestazione di livello per Bruno Fernandes, protagonista assoluto nel successo del Manchester United sul Brighton. Il centrocampista ex Sampdoria ha segnato il gol del 3-0 e propiziato il gol di Dorgu con un'assist. L'ennesimo assist di questa stagione, visto che il conto ora è salito a 21. E con i suoi 21 assist, Bruno Fernandes entra di diritto nella storia nella Premier League. Dopo aver raggiunto due dei calciatori più iconici passati dal campionato inglese nell'ultimo ventennio, Thierry Henry e Kevin De Bruyne, il portoghese gli ha staccati definitivamente con l'assist realizzato contro il Brighton. In questa speciale classifica compaiono altri calciatori di assoluto livello quali Ozil, Salah e Lampard.

Ma non solo. Con i suoi 21 assist il centrocampista ha giocato un ruolo fondamentale nella corsa del Manchester United verso il ritorno in Champions League. Stando a quanto riporta il sito ufficiale della Premier League infatti, gli assist del portoghese hanno portato 21 punti in casa United. Un numero impressionante.

La stagione degli assistman

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Con i suoi 21 assist inoltre l'ex calciatore dell'si è guadagnato il titolo di miglior assistman dei principali campionati europei. Ma questa è stata una stagione eccezionale in quanto ad assist e record battuti. Infatti, oltre al centrocampista dello United, sono stati infranti altri due record per il numero di assistenze a rete. Inha segnato 15 gol e fornito 19 assist, diventando il primo giocatore dal 2019 a registrare almeno 15 gol e 15 assist in una singola stagione. In Italia invece Federico Dimarco ha fatto segnare 18 reti ai compagni, superando calciatori del calibro di

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