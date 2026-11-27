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Gli ex Serie A in Europa

Quanto mancava l'Europa, dopo un'interminabile sosta per le Nazionali? Evidentemente, anche ai numerosi interpreti sparsi in giro per il continente, i quali si sono resi protagonisti anche nell'ultimo turno tra Champions League ed Europa League, seppur con casacche diverse da quelle italiane, ma pur sempre, in un caso specifico, con la capacità di fare loro male...

In questa nuova settimana europea, si mettono in risalto cinque protagonisti con un passato in Italia. Tra i primi c'è la doppietta di Bruno Fernandes, capitano del Manchester United e chi ha il compito di caricarselo sulle spalle, nonostante il periodo storico nerissimo, ma anche il pirata Muriqi, ancora in gol dopo il colpo al Liverpool nello scorso turno, oltre che il brivido che ha fatto correre lungo la schiena del Milan l'italiano Pirola, ora in Grecia. A completare il quadro, a proposito di milanesi, le firme di Perisic e Buchanan, con un passato all'Inter.

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