Tutti si ricordano di Loris Karius. Addirittura, anche chi non è appassionato di calcio potrebbe riconoscere questo nome. Il portiere tedesco è stato protagonista di una delle prestazioni peggiori nella storia della Champions League. Era il lontano 2018 quando Karius, all'epoca estremo difensore del Liverpool, fece due incredibili errori che portarono alle reti di Benzema e Bale. Il Real Madrid vinse così per 3-1 una finale che senza le cosiddette "papere" del tedesco, avrebbe potuto avere un esito differente.

BERLINO, GERMANIA - 11 SETTEMBRE: Loris Karius dell'FC Schalke 04 in azione durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra 1. FC Union Berlin e FC Schalke 04 allo Stadion an der alten Försterei l'11 settembre 2026 a Berlino, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Da quel momento, Karius ha vissuto una carriera in totale declino, spesso a fare il secondo e passando di anno in anno tra Besiktas, Union Berlino, Newcastle United e infine Schalke 04. Con la squadra della Ruhr il portiere sembra essere tornato sui livelli che prometteva al Mainz, tanto che è stato un elemento fondamentale della promozione dello scorso anno e di questo inizio di stagione.

La rivincita di Karius

🚨🇩🇪 This Loris Karius (33) save for Schalke against Harry Kane. 😮‍💨🧤 pic.twitter.com/qQTSPd8UUV — EuroFoot (@eurofootcom) September 5, 2026

La serata di Champions League era stata talmente impattante che Karius aveva pensato di smettere a soli 25 anni. Anche nel 2024 era emersa questa idea, per le 0 offerte giunte dopo il Newcastle. Tuttavia, a Gelsenkirchen, il portiere tedesco sembra aver trovato la sua oasi felice, tanto che nella prima di campionato in casa, il 33enne ha tenuto il Bayern Monaco a 0 reti per la prima volta dopo. Alla sosta, lo Schalke 04 arriva in una posizione di relativa stabilità con 5 punti fatti.Se lo scorso anno sono state fondamentali le reti di Edin Dzeko, in questa annata stanno diventando decisive le parate di Loris Karius. Infatti, il numero 1 dello Schalke 04 ha il primato di parate fatte nel campionato tedesco (). Inoltre, l'ex portiere del Liverpool risalta in un'altra statistica, ancora più decisiva. Secondo il modello statistico di Opta, il club tedesco avrebbe dovuto subirereti, ma Karius è riuscito a subirne solo 4. Nonostante Klopp non lo abbia chiamato, l'estremo difensore dello Schalke 04 vuole continuare a registrare questi enormi numeri, tra cui una percentuale di parate () inferiore solamente a Neuer e Kobel.