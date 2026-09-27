Il numero 1 ex Liverpool sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione: tuttavia, la chiamata di Klopp non è ancora arrivata...
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Tutti si ricordano di Loris Karius. Addirittura, anche chi non è appassionato di calcio potrebbe riconoscere questo nome. Il portiere tedesco è stato protagonista di una delle prestazioni peggiori nella storia della Champions League. Era il lontano 2018 quando Karius, all'epoca estremo difensore del Liverpool, fece due incredibili errori che portarono alle reti di Benzema e Bale. Il Real Madrid vinse così per 3-1 una finale che senza le cosiddette "papere" del tedesco, avrebbe potuto avere un esito differente.
Da quel momento, Karius ha vissuto una carriera in totale declino, spesso a fare il secondo e passando di anno in anno tra Besiktas, Union Berlino, Newcastle United e infine Schalke 04. Con la squadra della Ruhr il portiere sembra essere tornato sui livelli che prometteva al Mainz, tanto che è stato un elemento fondamentale della promozione dello scorso anno e di questo inizio di stagione.
La rivincita di KariusLa serata di Champions League era stata talmente impattante che Karius aveva pensato di smettere a soli 25 anni. Anche nel 2024 era emersa questa idea, per le 0 offerte giunte dopo il Newcastle. Tuttavia, a Gelsenkirchen, il portiere tedesco sembra aver trovato la sua oasi felice, tanto che nella prima di campionato in casa, il 33enne ha tenuto il Bayern Monaco a 0 reti per la prima volta dopo 60 partite. Alla sosta, lo Schalke 04 arriva in una posizione di relativa stabilità con 5 punti fatti.
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