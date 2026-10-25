Il Burnley ha deciso di esonerare Nicky Hayen dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Lincoln City, un risultato che ha aggravato ulteriormente la crisi dei Clarets e li ha fatti scivolare in zona retrocessione in Championship. La società inglese ha annunciato l'esonero del tecnico belga, interrompendo un’avventura iniziata soltanto in estate, quando era stato scelto come successore di Scott Parker. In 14 partite complessive alla guida della squadra, Hayen è riuscito a ottenere una sola vittoria in campionato, il 4-0 sul campo del Watford del 10 ottobre, un rendimento insufficiente rispetto alle ambizioni di un club che puntava a tornare subito in Premier League.

Burnley, Hayen paga un avvio deludente: "Mi scuso con i tifosi"

La sconfitta contro il Lincoln City è stata soltanto l’ultimo episodio di un periodo complicato per il Burnley , reduce dal pareggio contro ile dalla sconfitta in rimonta contro il, due risultati che avevano aumentato la pressione su Nicky Hayen e reso sempre più delicata la posizione della squadra in

Dopo l'ultima pesante battuta d'arresto, nella conferenza stampa post partite il tecnico belga non aveva nascosto la propria delusione, chiedendo scusa ai tifosi per la prestazione della squadra: "È un momento difficile per tutti, in particolare per i tifosi. Mi dispiace per quanto accaduto e voglio chiedere loro scusa, anche se so che le parole servono a poco dopo un’altra sconfitta pesante e comprendo la loro delusione".

BURNLEY, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Nicky Hayen, allenatore del Burnley, osserva durante il riscaldamento prima della partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Burnley e Charlton Athletic, disputata a Turf Moor il 13 ottobre 2026 a Burnley, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Ha in seguito aggiunto: "I risultati non sono stati quelli sperati. Continuerò a impegnarmi al massimo finché mi sarà possibile, ma se la situazione non dovesse migliorare, prima o poi arriverà il momento in cui questa esperienza si concluderà". Parole che hanno preceduto l’esonero ufficializzato dalla società, decisa a cambiare guida tecnica per provare a invertire la rotta dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Burnley Football Club has dismissed Head Coach Nicky Hayen with immediate effect.



The Board has taken the decision following a disappointing start to the Championship season. pic.twitter.com/rPai3oFHVU — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 24, 2026

Hayen lascia quindi il Burnley al 22° posto in Championship, in piena zona retrocessione, con una sola vittoria in campionato e una situazione da risollevare al più presto. La società è ora chiamata a individuare una nuova guida tecnica che possa dare una scossa alla squadra, ritrovare fiducia e risultati e avviare la risalita in classifica per allontanarsi dalle zone più pericolose del campionato.