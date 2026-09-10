Alisson Becker è stato multato di 8.000 sterline dalla Football Association dopo quanto accaduto al termine della partita tra Liverpool e Nottingham Forest, conclusa in pareggio. Il portiere brasiliano è stato sanzionato per aver calciato e danneggiato l'attrezzatura utilizzata per le sostituzioni al fischio finale dell'incontro. Un gesto di rabbia avvenuto immediatamente dopo la conclusione della gara e che non è passato inosservato alle autorità calcistiche inglesi.

Alisson multato, il motivo e la scelta della FA

La FA ha contestato ad Alisson una violazione relativa a una condotta impropria. Il portiere del Liverpool ha accettato l'accusa e, di conseguenza, ha ricevuto una multa di 8.000 sterline. Viene così chiarito anche il motivo della sanzione, inizialmente legato genericamente a un comportamento ritenuto improprio nell'area del tunnel. Al centro del procedimento disciplinare c'è invece il gesto compiuto dal brasiliano contro l'attrezzatura di sostituzione, danneggiata dopo essere stata colpita con un calcio.

Alisson Becker, portiere Liverpool (Photo by Christian Hofer/Getty Images)

L'episodio sarebbe avvenuto in un momento di evidente tensione e frustrazione per il risultato della partita. Il pareggio contro il Nottingham Forest non aveva evidentemente soddisfatto il portiere brasiliano, che al termine della gara ha reagito colpendo l'attrezzatura. La Football Association ha quindi aperto il procedimento, contestando formalmente ad Alisson la condotta tenuta dopo il fischio finale. Il portiere ha scelto di accettare l'accusa, evitando ulteriori contestazioni sul provvedimento e ricevendo la sanzione economica prevista.

Alisson Becker foi multado em £8.000 após chutar e danificar o equipamento de substituição no apito final do empate contra o Nottingham Forest. Ele aceitou a acusação de conduta imprópria da Federação Inglesa (FA) e recebeu a penalização.



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Per il Liverpool e per Alisson non dovrebbero esserci ulteriori conseguenze sul piano sportivo. La punizione inflitta dalla FA è infatti una multa da 8.000 sterline e non comporta, secondo quanto emerso, una squalifica o uno stop per le prossime partite. Un episodio nato dunque lontano dalle normali dinamiche di gioco, ma sufficiente per attirare l'attenzione della federazione inglese. Anche un gesto compiuto dopo il triplice fischio, fuori dall'azione e nei pressi delle strutture dello stadio, può infatti rientrare nelle valutazioni disciplinari della FA.