Calzona lascia la Slovacchia: finisce l’avventura da commissario tecnico

Francesco Calzona lascia la Slovacchia dopo la mancata qualificazione al Mondiale: termina così l'avventura da ct dell'ex allenatore del Napoli

Antonino Paradino 21 aprile - 16:45

Si chiude l’esperienza di Francesco Calzona sulla panchina della Slovacchia. Il tecnico italiano ha deciso di lasciare il ruolo di commissario tecnico, ponendo fine a un percorso che lo aveva visto protagonista degli ultimi quattro anni. La decisione arriva al termine di un ciclo intenso, durante il quale l'ex allenatore del Napoli è riuscito a contribuire alla crescita della selezione slovacca, ottenendo risultati importanti e valorizzando diversi elementi della rosa.

La scelta e il futuro — L’addio del commissario tecnico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 da parte della Slovacchia, apre ora nuovi scenari sia per la nazionale slovacca (che dovrà individuare necessariamente un nuovo ct) sia per lo stesso FrancescoCalzona, pronto a valutare le prossime opportunità della sua carriera. Al momento non sono ancora stati definiti i dettagli sul futuro dell’allenatore, ma la sua esperienza internazionale rappresenta un bagaglio importante in vista delle prossime sfide.

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Il lavoro di Calzona in Slovacchia — Arrivato sulla panchina della Slovacchia nel luglio 2022, Calzona ha portato idee chiare e un’identità di gioco riconoscibile, riuscendo a dare continuità ai risultati e a valorizzare diversi elementi della rosa. Sotto la sua guida, la nazionale ha fatto diversi passi in avanti, come dimostrato soprattutto dal percorso agli ultimi campionati europei.

A Euro 2024, infatti, gli uomini di Calzona superano un combattuto girone E, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta come migliore terza. Agli ottavi, però, la nazionale capitanata da Skriniar è costretta ad arrendersi dopo 120 minuti di battaglia contro l’Inghilterra, trascinata ai supplementari e salvata da un colpo di testa decisivo di Harry Kane. Un cammino europeo accolto con applausi, ma che non ha avuto continuità nella fase successiva.

Inserita poi nel girone di qualificazione ai Mondiali con la Germania (che ha sorprendentemente battuto 2-0 all’andata ma non al ritorno) la Slovacchia riesce a conquistare l’accesso ai playoff. Tuttavia, il percorso si interrompe in maniera beffarda: al '90+4 arriva infatti l’eliminazione contro il Kosovo, al termine di un rocambolesco 3-4 finale.