Il calendario del calcio inglese finisce al centro di una nuova polemica a causa della decisione della UEFA di programmare Liverpool-Atletico Madrid di Champions League il 9 settembre, che ha provocato una serie di modifiche al calendario delle competizioni nazionali, con l'EFL costretta a intervenire per evitare sovrapposizioni e problemi legati alla sicurezza.

A far discutere è soprattutto il caso di Everton-Wolverhampton di Carabao Cup, inizialmente prevista proprio per il 9 settembre. La partita è stata spostata al 16 settembre, dal momento che nella stessa giornata il Liverpool sarà impegnato ad Anfield nella sfida contro gli spagnoli. La vicinanza geografica tra gli impianti e le conseguenti esigenze di ordine pubblico rendono infatti impossibile disputare contemporaneamente le due gare casalinghe.

Il comunicato dell'EFL dopo la scelta della UEFA

Anche la sfida di Carabao Cup tra, inizialmente prevista per il 16 settembre, è statae si giocherà il. Lo stesso destino per, che si sfideranno in Championship e hanno subito una nuova modifica con il match che verrà disputato il

Questo, oltre che per le squadre coinvolte, è un danno anche per i tifosi che magari già si erano organizzati per andare a vedere le partite e che non potranno per colpa di questa scelta.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 NOVEMBRE: Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, partecipa al lancio di UEFA EURO 2028 presso Below The Lights il 12 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di James Manning - WPA Pool/Getty Images)

L'EFL ha pubblicato un comunicato per spiegare le decisioni prese e le ragioni che hanno portato allo spostamento di diversi incontri:

"A seguito dell'annuncio del calendario della fase a gironi della UEFA Champions League, la EFL non ha avuto altra scelta che riprogrammare alcune delle sue partite. Il 28 agosto, avevamo confermato che la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Everton e Wolves era stata programmata per mercoledì 9 settembre. La conferma era stata fornita, come di consueto, alle parti interessate locali prima dell'annuncio. Sabato, la UEFA ha annunciato di aver programmato Liverpool-Atletico Madrid per la stessa data, nonostante fosse evidente che Everton e Liverpool non potessero giocare partite in casa la stessa sera. Lunedì mattina, la EFL si è incontrata con i funzionari della UEFA per valutare le opzioni disponibili, ma durante le discussioni è emerso chiaramente che non erano disposti a prendere in considerazione la riprogrammazione della partita Liverpool-Atletico Madrid, per evitare le conseguenze che ne sarebbero derivate per le altre partite".

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"Nelle ultime stagioni, la Lega ha apportato una serie di modifiche per adattarsi all'espansione delle competizioni UEFA per club, una decisione presa senza un'adeguata consultazione con i campionati nazionali. Queste modifiche includono la suddivisione delle partite del terzo turno di Carabao Cup in due settimane e l'introduzione di criteri di sorteggio per il terzo turno che impediscono sovrapposizioni di calendario per i club impegnati in UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Ciò rende ancora più frustrante la riluttanza della UEFA a collaborare, soprattutto per i tifosi dei cinque club che ora subiranno dei disagi".