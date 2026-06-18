"Siamo salvi", esplode di gioia ma è una fake news: il Birmingham è retrocesso

La festa per il ritorno in Premier League potrebbe presto lasciare spazio alla preoccupazione in casa Hull City. Dopo aver conquistato la promozione attraverso i playoff di Championship, il club inglese si trova ora ad affrontare una delicata questione finanziaria che potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla prossima stagione.

Il motivo della possibili penalizzazione dell'Hull City e le parole di Acun Ilicali

Secondo quanto riportato dalla BBC, i Tigers avrebberoeconomica imposte dalla English Football League. Una violazione che, qualora venisse confermata, potrebbe tradursi in una penalizzazione di sei punti da scontare nel prossimo campionato.

Si tratterebbe di una sanzione particolarmente pesante per una squadra che si appresta a tornare nella massima serie inglese e che avrà bisogno di ogni punto disponibile per cercare di mantenere la categoria. La situazione è dunque monitorata con grande attenzione dalla dirigenza, chiamata a trovare una soluzione prima della scadenza fissata per il 30 giugno.

"We have overspent and we have to sell some players."



When Hull City won promotion back to the Premier League it came with guaranteed riches of around £200m.



But there could be a problem with their PSR calculation. pic.twitter.com/ZGcJvPswFl — Match of the Day (@BBCMOTD) June 17, 2026

L'obiettivo del club è rientrare nei parametri economici attraverso la cessione di alcuni calciatori, generando così le plusvalenze necessarie per evitare eventuali provvedimenti disciplinari. Tuttavia, la missione si presenta tutt'altro che semplice. Una parte significativa della rosa che ha conquistato la promozione era infatti composta da giocatori arrivati in prestito, elemento che limita notevolmente le possibilità di monetizzare sul mercato.

Nonostante le difficoltà, il proprietario del club Acun Ilicali ha mostrato fiducia nella capacità della società di risolvere il problema. Durante un incontro con la stampa all'inizio del mese, il numero uno dell'Hull City ha ammesso apertamente la situazione finanziaria: "Abbiamo speso più del previsto e dobbiamo vendere alcuni giocatori prima del 1° luglio", ha spiegato Ilicali. Il proprietario turco ha però invitato l'ambiente a mantenere la calma, sottolineando come il club abbia già affrontato ostacoli più complessi in passato: "Non ho paura. Abbiamo affrontato situazioni ben più difficili. Per noi questa è più gestibile. Ora che siamo una squadra di Premier League, il valore dei giocatori è aumentato, il che rappresenta un vantaggio importante".