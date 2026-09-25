Nessun pregiudizio, nessun peso politico. L'arbitro ha solo attuato il regolamento e questa polemica sembra davvero al limite dell'assurdo
Polonia-Israele: i giovani Under 21 si "riprendono" il minuto di silenzio negato dalla UEFA...
Dal gol all'espulsione nel giro di pochi secondi. È quanto accaduto a Saied Abu Farchi durante Austria-Israele, gara di Nations League vinta 3-1 dai padroni di casa. Il ventenne israeliano ha trovato il gol dell'1-1 al 55', ma la sua esultanza ha finito per trasformare la gioia in un episodio destinato a far discutere.
Le parole di Ben-Shimon che fanno il giro del web dopo Austria-IsraeleAbu Farchi si è diretto verso la bandierina del calcio d'angolo, l'ha estratta dal terreno e l'ha utilizzata nel corso della celebrazione. Un gesto che alcuni hanno interpretato come la simulazione di uno sparo, mentre altre ricostruzioni hanno ipotizzato che il giocatore volesse imitare un tiro da biliardo. L'arbitro Georgi Kabakov, però, non ha lasciato correre: secondo giallo e conseguente espulsione, visto che il calciatore era stato ammonito appena quattro minuti prima.
Parole che raccontano la sorpresa dello staff israeliano, ma che non cancellano la decisione presa in campo. Anche Ralf Rangnick, tecnico dell'Austria, ha sottolineato come un giocatore già ammonito debba considerare il rischio legato a un'esultanza simile, rimettendo comunque la decisione finale all'arbitro.
L'ammonizione è corretta: la bandierina non si può rimuovereAl di là dell'interpretazione del gesto, c'è un elemento regolamentare difficilmente contestabile. La Legge 17 dell'IFAB, dedicata al calcio d'angolo, stabilisce espressamente che "the corner flagpost must not be moved", ovvero che il paletto della bandierina d'angolo non deve essere spostato. La Legge 1, inoltre, prevede la presenza di un'apposita bandierina in ciascun angolo del terreno di gioco.
Abu Farchi, dunque, non si è limitato a festeggiare vicino alla bandierina: l'ha materialmente rimossa. Il regolamento vieta quel gesto. E, considerando anche il precedente cartellino giallo, la seconda ammonizione appare quindi direttamente collegata a una condotta che il regolamento non consente. La discussione può riguardare il significato dell'esultanza, ma sul punto della bandierina la norma è chiara.
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