Dal gol all'espulsione nel giro di pochi secondi. È quanto accaduto a Saied Abu Farchi durante Austria-Israele, gara di Nations League vinta 3-1 dai padroni di casa. Il ventenne israeliano ha trovato il gol dell'1-1 al 55', ma la sua esultanza ha finito per trasformare la gioia in un episodio destinato a far discutere.

Le parole di Ben-Shimon che fanno il giro del web dopo Austria-Israele

Israeli footballer sent off for “shooting” with a corner flag



In the Nations League match between Austria and Israel, Israeli national team forward Abu Farhi grabbed the corner flag after scoring and mimicked a gunshot.



The footballer had already received a yellow card. The… pic.twitter.com/zRZKzQNJ1t — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

Abu Farchi si è diretto verso la bandierina del calcio d'angolo,. Un gesto che alcuni hanno interpretato come la simulazione di uno sparo, mentre altre ricostruzioni hanno ipotizzato che il giocatore volesse imitare un tiro da biliardo. L'arbitro Georgi Kabakov, però, non ha lasciato correre:, visto che il calciatore era stato ammonito appena quattro minuti prima.A difendere il proprio giocatore è intervenuto il commissario tecnico israeliano Ran Ben-Shimon, soffermandosi soprattutto su un aspetto: non si sarebbe trattato di un'esultanza improvvisata o pensata per l'occasione: "Potete verificarlo stesso voi,e non ha mai ricevuto un cartellino nella sua carriera".

Parole che raccontano la sorpresa dello staff israeliano, ma che non cancellano la decisione presa in campo. Anche Ralf Rangnick, tecnico dell'Austria, ha sottolineato come un giocatore già ammonito debba considerare il rischio legato a un'esultanza simile, rimettendo comunque la decisione finale all'arbitro.

Davide Frattesi in azione durante Italia vs Israele (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

L'ammonizione è corretta: la bandierina non si può rimuovere

Al di là dell'interpretazione del gesto, c'è un elemento regolamentare difficilmente contestabile.dedicata al calcio d'angolo, stabilisce espressamente che ", ovvero che il paletto della bandierina d'angolo non deve essere spostato. La Legge 1, inoltre, prevede la presenza di un'apposita bandierina in ciascun angolo del terreno di gioco.

Abu Farchi, dunque, non si è limitato a festeggiare vicino alla bandierina: l'ha materialmente rimossa. Il regolamento vieta quel gesto. E, considerando anche il precedente cartellino giallo, la seconda ammonizione appare quindi direttamente collegata a una condotta che il regolamento non consente. La discussione può riguardare il significato dell'esultanza, ma sul punto della bandierina la norma è chiara.