Una partita fantasma. Questo è ciò che si è verificato in Iraq a Erbil nella giornata di oggi. In gennaio, c'è stata la possibilità di assaporare una situazione simile sui canali mainstream guardando la finale di Coppa d'Africa fra Marocco e Senegal. I giocatori subsahariani non avevano preso bene il rigore fischiato dall'arbitro in favore dei padroni di casa e avevano deciso di uscire dal campo, lasciando i calciatori marocchini senza avversari.

WHAT A WEIRD SITUATION IN THE GULF CLUB CHAMPIONS LEAGUE! 👀



Al-Ettifaq were supposed to face an Iraqi club today at 5:30 PM, but THEY DIDN’T EVEN TRAVEL TO IRAQ!



Al-Ettifaq released a statement saying they had explained their reasons to the Gulf Football Federation and… pic.twitter.com/MaNxjnwsjU — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 28, 2026

L'Al-Ettifaq non si è presentato per il match contro l'Erbil SC

Quel momento è stato talmente controverso che non si è ancora riusciti a confermare l'esito di quella finale, nonostante il responso finale dovrebbe arrivare a fine novembre . Eppure, la situazione accaduta per il match diè ancora più paradossale.La partita era pronta per cominciare. Sarebbe dovuto andare in onda il secondo turno del Gruppo C della Champions League del Golfo, riservata alle squadre proveniente dalle 8 nazioni del Golfo persico. Lsi giocava 3 punti importanti contro l'Erbil SC, ma qualcosa non è andato come previsto. I tifosi erano allo stadio e gli arbitri erano pronti a fischiare, ma qualcosa saltava inevitabilmente all'occhio: mancava la squadra ospite.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 13 FEBBRAIO: Joao Costa, dell'Al-Ettifaq FC, corre con il pallone durante la partita della Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Ettifaq, disputata alla Kingdom Arena il 13 febbraio 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

La squadra araba, che presenta tra le sue fila giocatori come Moussa Dembélé (ex Celtic, OL e Atletico Madrid) e l'ex Serie A Ondrej Duda, ha deciso di non partire nemmeno verso l'Iraq. Questa scelta è stata dettata da ragioni di sicurezza: infatti, il governo saudita ha deciso di mettere in sicurezza la squadra per evitare situazioni problematiche, in relazione alla crescente tensione regionale. L'Erbil SC ha compreso la situazione, nonostante abbia chiarito la propria impossibilità di intervenire nella decisione finale dell'organizzatore del torneo. L'esito della sfida dovrebbe così essere un 3-0 a tavolino in favore degli iracheni con una multa da 20.000 riyal qatarioti, senza rinvii o esclusioni dalla competizione.