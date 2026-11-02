Il ko contro l'Arsenal non è stato l'unico motivo di discussione in casa Liverpool. Dopo aver permesso ai Gunners di spezzare la "maledizione", con la squadra di Mikel Arteta tornata al successo ad Anfield dopo ben 14 anni di digiuno l'ultima volta nel 2012 e con lo stesso Arteta in campo, il mondo Reds è tornato sul controverso episodio finale tra Alexis Mac Allister e Noni Madueke, un testa a testa che ha portato all'ammonizione del centrocampista ma non al doppio giallo dell'esterno inglese. A giudicare l'episodio e, in particolare, ad attaccare il comportamento di Mac Allister ci ha pensato in queste ore l'ex difensore del Liverpool ora opinionista sportivo, Jamie Carragher, il quale ha duramente contestato la reazione dell'ex Brighton riaccendendo anche il dibattito sulle simulazioni.

Carragher: "Comportamento ridicolo"

Continuando, la leggenda dei Reds ha aggiunto: "Il comportamento di Mac Allister è stato ridicolo e deve finire. Non sopporto queste cose. Se qualcuno si avvicina e tira una testata all'altro, allora quello è giustamente cartellino rosso. Ma se si è in un testa a testa, e l’altro si butta per terra e il giocatore viene espulso, allora, bisogna richiamare all’ordine i giocatori".

"We have got to start calling people out" 🗣️



Jamie Carragher discusses Alexis Mac Allister's altercation with Jurriën Timber and Noni Madueke. pic.twitter.com/dsfVo1siYd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 1, 2026

"Una pagliacciata che deve finire"

Nel corso dell'intervista, Carragher ha poi rincarato la dose, affermando: "Quella di Mac Allister è stata una pagliacciata che deve finire. C’è chi cerca di ottenere un vantaggio approfittando di queste situazioni, e ciò sta portando all’assegnazione di cartellini rossi".

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK dopo la partita,ha commentato l'episodio Mac Allister-Madueke, dichiarando: "Spero sempre che il Liverpool vinca,. La reazione di Mac Allister? Dobbiamo denunciare questi tipi di comportamenti e dire chiaramente che sono".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 28 FEBBRAIO: Alexis Mac Allister, del Liverpool, applaude i tifosi durante la partita del quinto turno della Emirates FA Cup tra Liverpool e Southampton, disputata ad Anfield il 28 febbraio 2024 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, l'ex difensore del Liverpool ha chiuso il suo commento, invitando il mondo del calcio a intervenire su una situazione che sta diventando sempre più frequente: "Che si tratti del responsabile degli arbitri Howard Webb, della Premier League o di un confronto tra gli allenatori, questa storia deve finire".