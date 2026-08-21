Michael Carrick vuole tenere alta la concentrazione. Alla vigilia dell'esordio in Premier League del Manchester United, il tecnico dei Red Devils ha risposto alle considerazioni sull'abbordabile calendario della squadra (contro Hull City alla prima e Ipswich Town alla seconda), definendo "ridicolo" sostenere che il club potrebbe avere un avvio particolarmente semplice.

Carrick: "Ridicolo parlare di facile inizio"

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Intervenuto in conferenza stampa prima di Manchester United- Hull City ha deciso di rispondere alle critiche sull'agevole inizio di campionato dichiarando: "Penso, innanzitutto, che per tutti noi che conosciamo questo campionato,. Penso che sia un inizio difficile, per entrambe le squadre, se non dovessimo riuscire a superare la giornata di sabato. Credo che per una squadra neopromossa giocare in trasferta sia una partita davvero dura

SOLNA, SVEZIA - 1 AGOSTO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, durante l'amichevole pre-campionato tra Manchester United e Atletico Madrid alla Strawberry Arena di Solna, in Svezia, il 1° agosto 2026. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Continuando, il tecnico dei Red Devils ha spiegato il proprio punto di vista dicendo: "Ho già partecipato a queste competizioni in passato, quindi sono pienamente consapevole di cosa c'è in gioco, di cosa ci aspetta sabato, di cosa dobbiamo essere pronti, quindi la situazione non è favorevole. Penso che sia una cosa facile da dire, ma è piuttosto ridicola e noi non la prenderemo affatto in questo modo".

"Chiudere il mercato in una posizione migliore"

Middlesbrough ha deciso di fare il punto sul mercato dello sfruttare al meglio la situazione in cui ci troviamo, di migliorare le cose e di andare avanti". Successivamente, l'ex allenatore delha deciso di fare il punto sul mercato dello United affermando: "Il mercato? Penso semplicemente che stiamo cercando di rafforzare la squadra. Stiamo sicuramente lavorando in questa direzione, cercando di, di migliorare le cose e di andare avanti".

"We are looking to strengthen the squad"



Michael Carrick on Manchester United's summer transfer plans 🔴 pic.twitter.com/sVtWPylqtr — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2026

Infine, Carrick ha chiuso la conferenza stampa definendosi fiducioso del fatto che il Manchester United possa chiudere il mercato costruendo una rosa migliore: "Stiamo sicuramente cercando di sfruttare al massimo le opportunità per chiudere la finestra di mercato in una posizione migliore rispetto a prima, e credo che finora siamo sulla buona strada per riuscirci".