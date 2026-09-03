Dani Carvajal finisce al centro di una nuova polemica legata al mancato trasferimento di Rodri al Real Madrid, ma l'ex capitano dei Blancos ha smentito categoricamente di aver consigliato al centrocampista spagnolo di non trasferirsi nella capitale. La voce era circolata nelle ultime ore dopo alcune dichiarazioni attribuite al giornalista Gerard Romero, secondo cui proprio Carvajal avrebbe avuto un ruolo nella decisione di Rodri di scegliere il Barcellona.

Il caso Rodri-Carvajal infiamma la Spagna

Una ricostruzione che, però, appare in netto contrasto con quanto lo stesso Carvajal aveva dichiarato pubblicamente in passato. Nel 2024, infatti, il terzino aveva parlato apertamente del desiderio di vedere Rodri con la maglia del Real Madrid, arrivando persino a raccontare di provare quotidianamente a convincerlo.

"Glielo dico tutti i giorni: lascia Manchester, lì non c'è il sole. Vieni a Madrid perché abbiamo bisogno di te", aveva raccontato Carvajal, sottolineando anche il legame del centrocampista con la capitale spagnola. "Sei di Madrid", era stato il messaggio rivolto scherzosamente al compagno di nazionale.

Parole che rendono ancora più sorprendente la nuova indiscrezione. Carvajal, attraverso i social, ha infatti reagito alla notizia negando di aver suggerito a Rodri di non firmare per il Real Madrid. La sua presa di posizione arriva in un momento particolarmente delicato, dopo che il centrocampista ha scelto effettivamente il Barcellona, alimentando inevitabilmente le discussioni sui motivi che lo hanno portato a scartare l'ipotesi madrilena.

❌🗣️ CARVAJAL DESMIENTE QUE RECOMENDASE A RODRI NO FICHAR POR EL REAL MADRID



‼️ El ex capitán blanco se encuentra actualmente sin equipo pic.twitter.com/Y3AP1Cisr3 — Post United (@postunited) September 2, 2026

Rodri, dal canto suo, aveva spiegato di aver valutato diverse proposte e di aver preso la decisione insieme alla famiglia e alle persone più vicine, precisando di voler mantenere per sé i motivi personali della scelta e indicando comunque ragioni prevalentemente sportive.

La vicenda però non trova pace

La vicenda, dunque, sembra destinata a rimanere al centro del dibattito. Da una parte le indiscrezioni sul presunto consiglio di Carvajal, dall'altra le sue smentite e soprattutto le dichiarazioni del passato, quando l'ex capitano madridista si era esposto senza esitazioni per portare Rodri al Bernabéu.

Dani Carvajal, Real Madrid (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Un dettaglio non secondario: oggi Carvajal è senza squadra dopo la conclusione della sua lunga esperienza al Real Madrid, mentre Rodri ha ormai iniziato la sua nuova avventura con il Barcellona. La distanza tra le due strade rende ancora più curioso il retroscena che nelle ultime ore ha riacceso la discussione sul trasferimento sfumato.