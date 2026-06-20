Mentre si accende la fase centrale dei gironi del Mondiale 2026, il calciomercato non smette di andare avanti. Casemiro è riuscito a unire le due dimensioni in una sola giornata. Con la nazionale brasiliana, l'ex Manchester United ha vinto la prima partita della Coppa del Mondo centro-nord-americana grazie ad un netto 3-0 su Haiti. Il cambio di modulo da parte di Carlo Ancelotti ha funzionato alla grande e ciò ha permesso a Matheus Cunha di trovare spazi e segnare una doppietta, così come ha valorizzato Vini Jr, autore di una rete (seconda nel torneo) e 1 assist. A reggere il trio d'attacco Raphinha (poi Rayan)-Cunha-Vinicius ci ha pensato e ci penserà il tridente di centrocampo composto da Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá (autore di 1 assist). L'euforia della vittoria ha permesso ai rumors di circolare e parlare della nuova destinazione del centrocampista centrale ex Real Madrid.

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Casemiro andrà in MLS

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Endrick e Casemiro del Brasile chiacchierano dopo la vittoria nell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

La carriera di Casemiro in Europa è stata un autentico successo. Il calciatore brasiliano ha raggiunto il territorio europeo a soli 21 anni, dopo aver disputato 4 stagioni nei grandi col San Paolo. Così, anche dopo i Mondiali 2011 U20, Casemiro passa al Real Madrid Castilla in prestito con diritto. A fine stagione vengono dunque spesi i 6 milioni necessari all'acquisto e il brasiliano viene girato al Porto con la stessa formula ma includendo un contro-riscatto in favore dei Blancos. Un'ottima stagione coi portoghesi fa scattare il secondo acquisto da parte del Real che lo farà diventare uno dei pilastri di una delle squadre più forti di sempre. Col Madrid vince tutto e nel 2022 decide di cambiare aria passando al Manchester United per 70 milioni di euro.

🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Coi Red Devils saranno 4 stagioni deludenti ad eccezione dell'ultima seconda metà di stagione. Con l'arrivo di Carrick sulla panchina, Casemiro ha ritrovato una seconda giovinezza chiudendo l'annata con 9 gol in Premier League e formando una grande coppia di centrocampo con Kobbie Mainoo. Tuttavia, dopo aver rifiutato il rinnovo caldeggiato da Carrick stesso, il nazionale verdeoro ha deciso di abbandonare l'Europa. Secondo Fabrizio Romano, Casemiro sarebbe pronto a firmare per l'Inter Miami, la squadra di Messi, avendo raggiunto un accordo totale con il club.

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