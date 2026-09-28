Il caso Negreira continua ad alimentare lo scontro tra Barcellona e Real Madrid e ora la vicenda arriva anche sul terreno giudiziario. Il giudice ha fissato per il 25 novembre l'atto di conciliazione tra il club blaugrana e Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Si tratta del passaggio preliminare che potrebbe precedere la presentazione di una querela penale da parte del Barcellona.

Ripercorriamo la vicenda Negreira

La controversia nasce dalle dichiarazioni rilasciate da Pérez sul caso Negreira, l'inchiesta che riguarda i pagamenti effettuati dal Barcellona per diversi anni a società riconducibili a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli. La vicenda ha sollevato interrogativi sul rapporto tra il club catalano e l'ex dirigente arbitrale, mentre il procedimento giudiziario è tuttora oggetto di accertamenti.

🚨🚨 Le TÉMOIGNAGE ÉDIFIANT de Tristante Oliva, ancien arbitre qui officiait sous Negreira :



« Ma carrière d'arbitre s'est TERMINÉE QUAND J'AI SIFFLÉ UN PENALTY POUR LE REAL MADRID CONTRE VALENCE ! ❌😳



Negreira était celui qui donnait LE PLUS D'ORDRES !



On sentait la… pic.twitter.com/F2L4My1Upm — BeFootball (@_BeFootball) September 28, 2026

In questo contesto, durante una conferenza stampa del 12 maggio e successivamente in un'intervista, Florentino Pérez ha parlato degli effetti del caso sui risultati ottenuti dal Barcellona nel periodo preso in esame. Il presidente del Real Madrid ha messo in discussione la legittimità di alcuni successi sportivi conquistati dai blaugrana, arrivando a utilizzare il termine “furto” riferito ai campionati.

Sono proprio queste affermazioni ad aver provocato la reazione del Barcellona. Il club ha definito le parole di Pérez “calunniose e offensive” e il 12 giugno ha depositato una domanda di conciliazione preventiva. L'obiettivo della società catalana è ottenere una ritrattazione relativamente ad alcune delle dichiarazioni contestate.

MADRID, SPAGNA - 7 APRILE: Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, e Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, sono presenti prima della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid CF e FC Bayern Monaco allo stadio Santiago Bernabeu il 7 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Il 25 novembre una data da segnare sul calendario

Il passaggio del 25 novembre sarà quindi decisivo per capire se le parti riusciranno a raggiungere un accordo. In caso contrario, il Barcellona ha già indicato nella propria richiesta l'intenzione di procedere con una querela per un presunto reato di calunnia. Lo scontro non riguarda però soltanto Pérez e il Barcellona. La società catalana ha scritto anche a LaLiga, RFEF e CTA, chiedendo un intervento sulle dichiarazioni del presidente madridista e sostenendo che potessero danneggiare l'immagine della competizione e mettere in discussione la neutralità del sistema arbitrale.

Il Real Madrid, dal canto suo, ha reagito sul piano istituzionale: il 17 giugno ha comunicato di aver presentato alla UEFA un esposto per chiedere eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Barcellona. Il 25 novembre, dunque, il caso Negreira sarà al centro di un nuovo capitolo dello scontro tra i due grandi club spagnoli.