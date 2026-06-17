Il caso Negreira torma al centro del dibattito calcistico europeo. Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha annunciato di aver trasmesso un dossier alla UEFA, riaccendendo una vicenda che continua tutt'ora a far discutere.

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Il comunicato del Real Madrid

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Il caso Negreira

Ilha confermato ufficialmente di aver inviato un dossier allarelativo al caso, chiedendo all'organo di governo del calcio europeo di riaprire il procedimento disciplinare già avviato in passato. Nel comunicato, il club sostiene: "C'è l'esistenza di elementi di prova rilevanti che rafforzano in modo conclusivo gli indizi già emersi fin dall'inizio dell'indagine sull'esistenza di pagamenti prolungati nel tempo, opachi e privi di qualsiasi giustificazione verificabile, effettuati dal FC Barcellona a José Maria Enriquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Federazione calcistica spagnola, attraverso diverse società a lui riconducibili". La società madrilena prosegue ritenendo che "tali circostanze rappresentino un grave rischio sistemico per l'integrità delle competizioni calcistiche", ribadendo inoltre che continuerà a sostenere l'azione legale già intrapresa come parte civile del procedimento.La famosa inchiesta a cui ilfa riferimento, riguarda i pagamenti per circaeffettuati daltra il 2001 e il 2018, a società riconducibili a, all'epoca vicepresidente del Comitato Tecnico degli arbitri, come sottolineato nel comunicato. Il club blaugrana ha sempre sostenuto che tali somme fossero destinate a consulenze tecniche e rapporti sugli arbitri, negando qualsiasi tentativo di influenzare le designazioni o le decisioni arbitrali. L'indagine giudiziaria in Spagna è tutt'ora in corso ma, finora, non ha accertato l'esistenza di partite truccate o di un'effettiva manipolazione dei risultati sportivi.

BARCELLONA, SPAGNA - 17 APRILE 2023: Il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta tiene una conferenza stampa mentre mostra un rapporto tecnico dell'arbitro in risposta alle recenti accuse sui pagamenti effettuati agli arbitri dal club, allo Spotify Camp Nou il 17 aprile 2023 a Barcellona, Spagna. La UEFA e le autorità spagnole stanno indagando sul Barcellona per il pagamento di milioni di euro alla società di Jose Maria Enriquez Negreira, l'ex vicepresidente del comitato arbitrale del calcio spagnolo. Se ritenuto colpevole, l'indagine della UEFA potrebbe portare a un divieto di Champions League per il club. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'invio del dossier da parte del Real Madrid, rappresenta quindi un nuovo capitolo dello scontro istituzionale tra i Blancos e il Barcellona, già acceso negli ultimi mesi dalle reciproche accuse e dalle iniziative legali intraprese dalle due società. La UEFA dovrà decidere ora se riattivare formalmente il procedimento, pur in attesa degli sviluppi definitivi dell'inchiesta in Spagna.

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