Se nei prossimi 18 mesi dovesse nuovamente farsi cogliere in flagranza di reato, scatterebbe l'anno di reclusione
No, Bremer non è come Sterling: non fa finta di niente...
La "guida pericolosa" costa cara all'ex attaccante di Manchester City e Chelsea Raheem Sterling. L'inglese aveva ammesso nello scorso mese di settembre la responsabilità per due capi d'imputazione: possedeva sei bombolette di protossido d'azoto e una sostanza stupefacente che provocava effetti euforizzanti. Pur senza aver fortunatamente causato feriti o vittime, a bordo della sua Lamborghini Urus s'era schiantato contro un'infrastruttura stradale a fine maggio scorso a Londra.
In giornata, il 31enne si è presentato presso il tribunale di Basingstoke, in Inghilterra, per comprendere quali sarebbero state le conseguenze dell'episodio. Ebbene, la condanna è arrivata e non è affatto leggera per il calciatore.
Ahi Sterling, pena sospesa e 12 mesi di carcereAver effettuato sorpassi pericolosi, cambiando continuamente corsia, sulle autostrade M25, M3, A327 e sulla Minley Road costa una pena condizionata a Sterling. L'ammissione delle proprie responsabilità a settembre, infatti, non lo scagiona affatto. Stando a quanto riferisce SkySportUK, l'inglese non dovrà guidare per i prossimi due anni e sarà tenuto a svolgere 100 ore di lavoro senza ricevere alcun compenso per la comunità.
L'aspetto più significativo della condanna, però, riguarda il fatto che sia sospesa o condizionata. Ciò implica che il calciatore al momento non entra in carcere, a patto che nei prossimi 18 mesi non venga nuovamente colto in flagrante o non rispetti le condizioni pattuite. Laddove ciò accadesse, scatterebbero per Sterling 12 mesi di reclusione.
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