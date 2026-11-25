La "guida pericolosa" costa cara all'ex attaccante di Manchester City e Chelsea Raheem Sterling. L'inglese aveva ammesso nello scorso mese di settembre la responsabilità per due capi d'imputazione: possedeva sei bombolette di protossido d'azoto e una sostanza stupefacente che provocava effetti euforizzanti. Pur senza aver fortunatamente causato feriti o vittime, a bordo della sua Lamborghini Urus s'era schiantato contro un'infrastruttura stradale a fine maggio scorso a Londra.

In giornata, il 31enne si è presentato presso il tribunale di Basingstoke, in Inghilterra, per comprendere quali sarebbero state le conseguenze dell'episodio. Ebbene, la condanna è arrivata e non è affatto leggera per il calciatore.

Ahi Sterling, pena sospesa e 12 mesi di carcere

Aver effettuato sorpassi pericolosi, cambiando continuamente corsia, sulleM25, M3, A327 e sulla Minley Road costa una pena condizionata a Sterling. L'ammissione delle proprie responsabilità a settembre, infatti, non lo scagiona affatto. Stando a quanto riferisce SkySportUK, l'inglese non dovrà guidaree sarà tenuto a svolgeresenza ricevere alcun compenso per la comunità.

BASINGSTOKE, INGHILTERRA - 25 NOVEMBRE: Raheem Sterling arriva per un'udienza di condanna al Tribunale di Magistrati di Basingstoke il 25 novembre 2026 a Basingstoke, Inghilterra. L'ex calciatore inglese Raheem Sterling ha ammesso di guida pericolosa prima di schiantare la sua Lamborghini contro le barriere sull'M3 nell'Hampshire il 28 maggio. Ha anche ammesso di possedere ossido di azoto, una droga di Classe C, e di non aver fornito un campione per l'analisi. (Foto di Carl Court/Getty Images)

L'aspetto più significativo della condanna, però, riguarda il fatto che sia sospesa o condizionata. Ciò implica che il calciatore al momento non entra in carcere, a patto che nei prossimi 18 mesi non venga nuovamente colto in flagrante o non rispetti le condizioni pattuite. Laddove ciò accadesse, scatterebbero per Sterling 12 mesi di reclusione.

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Il giudice che ha emesso la sentenza, Kirsty Allman, è stato piuttosto chiaro sul caso. L'ex City ha agito con "consapevole noncuranza per la sicurezza degli altri utenti della strada". A vantaggio del classe 1994 sono andate le attività disvolte negli anni così come l'aver volontariamente intrapreso un percorso che lo allontani dalladi sostanze. Ancora, molto importante è stato il riconoscimento MBE che gli fu concesso per essersi battuto con convinzione nella lotta alle