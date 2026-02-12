Nei giorni scorsi, Alex Oxlade-Chamberlain ha firmato con il Celtic , una delle più importanti squadre del calcio scozzese. Arrivato a parametro zero, infatti, il classe 1993 era svincolato dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas. Il suo contratto scadrà nel mese di giugno ed è presente anche un'opzione per il rinnovo fino al 2027 . Nella giornata di ieri, l'ex Liverpool ha fatto il suo esordio con la nuova maglia e, al minuto 91, ha segnato il gol che ha regalato la vittoria nel match di campionato contro il Livingston . Al termine della gara, il giocatore ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.

Dopo la partita, l'ex centrocampista dell'Arsenal ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:"Anche in questa fase della carriera, sogni ancora di fare questi gol. Questi sono i momenti per cui giochiamo ancora e non ci si annoia mai. Sono felice che il club mi abbia dato la possibilità di tornare in campo e hanno riposto fiducia in me. Abbiamo dimostrato di avere carattere e conquistato la vittoria. Questo è un posto speciale e negli anni l'ho visto notato". Anche O'Neill ha parlato nel post-partita commentando la rete di Oxlade-Chamberlain: "Un gol fantastico realizzato da un calciatore eccellente. Quando gli ho parlato, notavo che aveva ancora fame di vittoria. Nonostante le varie opzioni, Alex ha scelto di venire qui per aiutarci".