Appena una settimana dopo la sfida di Coppa di Lega, Celtic e Rangers tornano ad infiammare la città di Glasgow e l'intera Scozia. I due club per eccellenza del calcio scozzese scenderanno in campo questo sabato nella partita valida per la 7^giornata di Scottish Premiership. I padroni di casa cercano i tre punti per allungare in classifica proprio sui diretti rivali che, a loro volta, se dovessero avere la meglio accorcerebbero la distanze a soli due punti dalla vetta. Intanto, rivediamo la sfida dello scorso sabato.

Celtic-Rangers, dati e statistiche

La rivalità tra Celtic-Rangers affonda le sue radici in quella che è più di una semplice competizione sportiva. Essa è infatti condizionata da una serie di accese dispute incentrate sulla religione (cattolicesimo dei tifosi del Celtic contro protestantesimo dei tifosi dei Rangers) e sulla politica (unionismo dei tifosi dei Rangers contro indipendentismo dei tifosi del Celtic). Tutto questo ha portato ad una perdurante inimicizia tra le due tifoserie che più volte si è manifestata anche in violenti scontri, alcuni di questi mortali.

Ad oggi l'Old Firm, così chiamata la rivalità tra i due club, ha visto disputare ben 453 partite ed il bilancio è attualmente in perfetta parità: 173 vittorie a testa. 107 sono invece i pareggi. Se la situazione vede i due club a pari merito nel numero di successi è dovuto proprio all'ultima sfida disputata solo lo scorso sabato 13 settembre, ovvero nei quarti di finale della Scottish League Cup. Si giocava all'Ibrox Stadium. Ecco come è andata.

Un doppio Neil e Kelsy stendono il Celtic: Rangers in semifinale

In un Ibrox con solo tifosi dei Rangers, essendo stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite per un'inchiesta sul alcuni scontri durante la sfida contro il LASK, la prima occasione della partita capita ai padroni di casa e al nuovo attaccante Kevin Kelsy. Johnstone perde palla nella propria area di rigore, con il pallone che finisce sui piedi dell'attaccante venezuelano, il quale però non riesce a centrare la porta e grazia i biancoverdi.

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Qualche minuto dopo Johnstone rischia di combinare un nuovo pasticcio. Il suo tentativo di parata arriva a Kim Min-Su, il cui tiro destinato a finire in rete viene incredibilmente salvato sulla linea da Scales. La supremazia dei Teddy Bears viene premiata al 23'. Naderi raccoglie un lancio lungo e serve Kelsy che, a sua volta, passa la palla a Dan Neil al limite dell'area. I centrocampista con una splendida conclusione insacca il suo primo gol con la maglia dei Rangers, mandando in delirio il pubblico di Ibrox.

I Rangers hanno il pieno controllo del gioco per il resto del primo tempo e continuano sulla stessa falsariga anche nei primi minuti della ripresa. Al 59' arriva il raddoppio: Penrice crossa in area dalla sinistra, la palla viene deviata di testa da Scales, ma poi arriva a Kelsy che fa partire un tiro al volo di sinistro rasoterra che si infila alle spalle di Johnstone. Il gol all'inizio viene annullato per fuorigioco ma dopo un controllo della VAR l'arbitro convalida il 2-0 dei padroni di casa.

GLASGOW, SCOZIA - 13 SETTEMBRE: Dan Neil dei Rangers festeggia il primo gol della sua squadra con i compagni durante la partita dei quarti di finale della Premier Sports Cup tra Rangers e Celtic all'Ibrox Stadium il 13 settembre 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Pochi istanti dopo Raskin realizza la terza rete per i Gers su calcio piazzato ma l'arbitro annulla ancora per fuorigioco (questa volta giustamente). Il Celtic sembra quasi sparito dal campo e al 75° minuto i Rangers realizzano il 3-0 ancora con il capitano Neil che insacca la palla all'incrocio dei pali dal limite dell'area dopo aver raccolto un rinvio impreciso. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine che sancisce la netta vittoria dei Rangers che così accedono alla semifinale della Scottish League Cup dove troveranno l'Aberdeen.