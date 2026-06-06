Il Celtic ha rischiato di concludere l'anno senza conquistare nemmeno una misera coppa nazionale. Tuttavia, Martin O'Neill è intervenuto nei panni di Mr Wolf alla Pulp Fiction e ha risolto prontamente la situazione. Il club scozzese infatti ha disputato una stagione a dir poco sorprendente, osservando come aveva avuto inizio. I Bhoys, guidati dal proprietario Peter Lawwell, hanno vissuto una stagione caratterizzata da molti cambi di allenatore e, inizialmente, molto sotto alle solite aspettative di dominio. Il Celtic aveva iniziato l'annata con la guida di Brendan Rodgers (5 stagioni spezzate conquistando 4 campionati scozzesi, 3 coppe di Scozia, 4 coppe di Lega scozzese ), dimissionario in ottobre. A quel punto, è subentrato proprio Martin O'Neill, esonerato dopo un mese in favore del francese Wilfried Nancy, proveniente dai Columbus Crew nordamericani. Un mese di Nancy e la dirigenza ha optato nuovamente per Martin O'Neill, facendo finalmente la scelta giusta.

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Martin O'Neill rimarrà sulla panchina dei Celtic

GLASGOW, SCOZIA - 23 MAGGIO: Martin O'Neill, allenatore ad interim del Celtic, saluta i tifosi dopo la vittoria della squadra nella finale della Scottish Gas Scottish Cup tra Celtic e Dunfermline all'Hampden Park il 23 maggio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Il tecnico nord-irlandese aveva raccolto la squadra in una situazione precaria e l'ha portata alla vittoria del campionato scozzese. Gli Hearts ci hanno messo del proprio nel gettare alle ortiche lo scudetto, ma l'allenatore dei Bhoys ha compiuto una vera impresa vincendo praticamente tutte le partite dal suo ritorno in gennaio. Inoltre, il tecnico già operante ai Celtic tra il 2000 e il 2005 (3 campionati, 3 coppe di Scozia e 1 coppa di Lega) ha anche vinto la Coppa di Scozia 2026, grazie al successo in finale contro il Dunfermline per 3-1.

🇮🇪 / 𝙂𝙊𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙊𝙒𝙃𝙀𝙍𝙀 - 𝙊’𝙉𝙚𝙞𝙡𝙡 𝙎𝙩𝙖𝙮𝙨 🚨



Martin O’Neill will remain as Celtic manager for the 2026/27 campaign.



There will will also be the option of extending that for a further year.



[@mcgowan_stephen] pic.twitter.com/uQondJExv9 — Everything Celtic (@aboutceltic) June 5, 2026

Dopo l'ultimo match, Martin O'Neill aveva comunicato, in accordo col club, il suo addio al club. La dirigenza aveva individuato in Robbie Keane il sostituto ideale del nord-irlandese, ma i tifosi della Green Brigade si sono opposti alla sua nomina per via del suo passato da allenatore degli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Così, il 74enne è stato prontamente allertato dal dirigente Desmond e ha dato la sua piena disponibilità a guidare ancora la squadra biancoverde. Il contratto, secondo quanto rivelato dai maggiori giornali inglesi come SunSport, sarà di un anno con opzione eventuale.

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