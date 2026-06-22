Trevoh Chalobah svela il retroscena sulla convocazione last minute di Tuchel dopo l'infortunio di Livramento

Antonino Paradino
Vozinha,

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La chiamata per il Mondiale è certamente il sogno di ogni calciatore, ma quella di Trevoh Chalobah con la nazionale inglese è stata decisamente più movimentata del previsto. Come rivelato dal difensore del Chelsea, infatti, la chiamata da Tuchel sarebbe arrivata in extremis dopo l'infortunio di Tino Livramento e, a causa di una sfortunata circostanza, ha rischiato addirittura di non andare ai campionati del mondo non avendo con sé il cellulare al momento del messaggio.

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"Non avevo il telefono, poi il cuore si è fermato"

Intervistato ai microfoni di A Bola, Trevoh Chalobah ha spiegato di trovarsi in vacanza a New York (su consiglio di Thomas Tuchel) a passeggio per Times Square, quando il commissario tecnico dell'Inghilterra gli ha inviato il messaggio per la convocazione.
England v Senegal - International Friendly

Solo rientrando in hotel, circa due ore dopo, il difensore inglese del Chelsea si sarebbe accorto della notifica: "Ero letteralmente a Times Square. Ero andato a fare shopping per comprare qualcosa. È stato quando sono tornato in hotel che ho visto che Tuchel mi aveva mandato un messaggio, ben due ore prima. Non avevo il telefono con me e il cuore mi si è fermato. (Nel messaggio, ndr) mi ha scritto: 'Ciao Trevoh , sei libero per una chiamata?' Ho capito subito. Ho fatto una videochiamata, lui sorrideva e mi ha detto: 'Ho una notizia per te'. Io ero al settimo cielo".

Chalobah, Inghilterra
NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 10 GIUGNO: Trevoh Chalobah dell'Inghilterra passa il pallone durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Sull'intera vicenda, Chalobah ha poi raccontato: "Quando abbiamo ricevuto la notizia a fine stagione, se fossimo stati selezionati o meno per il Mondiale, Tuchel mi ha detto: 'Ci sei andato vicino'. Ero deluso di non essere stato scelto, ma mi ha detto di tenermi pronto. Così, sono volato a New York e poi sarei dovuto andare a Los Angeles, ma ovviamente ho dovuto interrompere i miei piani quando ho ricevuto il messaggio lunedì".

Dalle vacanze al Mondiale

L'ex Crystal Palace è così passato dalle vacanze al Mondiale in men che non si dica. Nonostante l'emozione e la felicità per la convocazione, il giocatore dei Blues ha sottolineato però che non sarebbero mancate le complicazioni relative agli sponsor: "Curiosamente, a fine stagione avevo regalato i miei scarpini a una raccolta fondi. I miei sponsor, Reebok, avrebbero dovuto mandarmene altri tramite il mio preparatore atletico, ma dovevamo accelerare i tempi".

Infine, sul rapporto con il ct della nazionale inglese, Chalobah ha spiegato: "Quando ero al Chelsea, ha provato a portarmi al Bayern. Abbiamo sempre avuto un rapporto speciale, un legame forte. È molto simpatico. Quando ero al Chelsea era molto esigente, il che mi ha aiutato. Abbiamo un rapporto divertente e giocoso, e lo adoro".

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