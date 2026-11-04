I campioni d'Austria non vogliono sfigurare nel torneo continentale: nelle ultime due sfide sono arrivate due grandi vittorie
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La nuova struttura della Champions League permette anche al LASK di poter sognare di giocare un turno della fase finale del prestigioso torneo. Il nuovo mega girone unico, in vigore dal 2024, ha un'organizzazione tale da far accedere direttamente agli ottavi di finale le prime 8 e far disputare dei playoff (andata e ritorno) alle squadre tra il nono e il 24esimo posto. Perciò, considerando la grande quantità di squadre presenti nella competizione, ogni anno si presenta qualche nuova realtà del panorama calcistico europeo. Negli scorsi anni c'è stato l'exploit del Bodø/Glimt e quest'anno si stanno facendo spazio Stoccarda, Club Brugge, Como e il LASK.
Il LASK sorprende in Champions LeagueSe in campionato le cose non sono andate come previsto (-8 dal Rapid Vienna capolista), in ambito europeo, il LASK sta dimostrando di non essere una semplice squadra cuscinetto. Le prime due sfide hanno messo a nudo l'inesperienza degli austriaci: sconfitta per 1-0 contro l'AEK Atene e sopratutto il 3-6 subito dal più attrezzato Liverpool.
Eppure, il LASK non si è arreso alla difficoltà della competizione e ha iniziato a vincere le restanti partite. Dopo i primi due match, gli austriaci hanno affrontato Sporting Lisbona e Slovan Bratislava. Contro i portoghesi è arrivata un'inaspettata vittoria fuori casa per 2-3 e contro la squadra allenata da Yaya Touré sono arrivati 3 punti meritati, come dimostrato dal 4-0 finale. A trascinare la squadra nella competizione europea sono stati centrocampisti come Melayro Bogarde e Robert Ljubicic (2 reti) e attaccanti, tra cui Sasa Kalajdzic, autore della rete contro l'Italia negli ottavi di Euro 2021.
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