La nuova struttura della Champions League permette anche al LASK di poter sognare di giocare un turno della fase finale del prestigioso torneo. Il nuovo mega girone unico, in vigore dal 2024, ha un'organizzazione tale da far accedere direttamente agli ottavi di finale le prime 8 e far disputare dei playoff (andata e ritorno) alle squadre tra il nono e il 24esimo posto. Perciò, considerando la grande quantità di squadre presenti nella competizione, ogni anno si presenta qualche nuova realtà del panorama calcistico europeo. Negli scorsi anni c'è stato l'exploit del Bodø/Glimt e quest'anno si stanno facendo spazio Stoccarda, Club Brugge, Como e il LASK.

Built in the USL and now scoring on Champions League nights, Samuel Adeniran continues to impress for LASK 🔥👏 https://t.co/aN0KeIpb3Q pic.twitter.com/amgjEUn11v — USL Championship (@USLChampionship) November 4, 2026

Il LASK sorprende in Champions League

Quest'ultima squadra viene da un'incredibile stagione 2025-26. Gli austriaci sono stati capaci di riportare il titolo nazionale a Linz dopo quasianni di digiuno, considerando anche l'ingerenza del Red Bull Salisburgo nell'ultimo decennio. Così, il LASK ha avuto la possibilità di accedere ai playoff per accedere al girone di Champions League: nel turno ha superato brillantemente una squadra tosta come il Celtic. Arrivati a questo punto, gli austriaci non vogliono perdere questa occasione.Se in campionato le cose non sono andate come previsto (dal Rapid Vienna capolista), in ambito europeo, il LASK sta dimostrando di non essere una semplice squadra cuscinetto. Le prime due sfide hanno messo a nudo l'inesperienza degli austriaci: sconfitta per 1-0 contro l'AEK Atene e sopratutto ilsubito dal più attrezzato Liverpool.

LINZ, AUSTRIA - 14 OTTOBRE: Andres Andrade, del Linz, corre con il pallone durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra LASK e Liverpool FC, disputata il 14 ottobre 2026 alla Oberösterreich Arena di Linz, in Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Eppure, il LASK non si è arreso alla difficoltà della competizione e ha iniziato a vincere le restanti partite. Dopo i primi due match, gli austriaci hanno affrontato Sporting Lisbona e Slovan Bratislava. Contro i portoghesi è arrivata un'inaspettata vittoria fuori casa per 2-3 e contro la squadra allenata da Yaya Touré sono arrivati 3 punti meritati, come dimostrato dal 4-0 finale. A trascinare la squadra nella competizione europea sono stati centrocampisti come Melayro Bogarde e Robert Ljubicic (2 reti) e attaccanti, tra cui Sasa Kalajdzic, autore della rete contro l'Italia negli ottavi di Euro 2021.