La decima giornata di Championship sarà uno show
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La Championship torna protagonista nel weekend del 16 e 17 ottobre con l'undicesima giornata della stagione 2026/27. Dodici partite, sfide di grande fascino e punti già fondamentali nella corsa alla promozione in Premier League. Un turno che promette spettacolo, con diverse big chiamate a confermare le proprie ambizioni.
Championship: altra giornata di passioneSi comincia venerdì alle 20:00 con Burnley-Wolverhampton, confronto tra due formazioni retrocesse dalla Premier League e desiderose di riconquistare immediatamente la massima serie. Una sfida che potrebbe rappresentare un primo importante banco di prova per entrambe. Sabato alle 12:30 spazio a tre incontri. Il Middlesbrough, tra le protagoniste della parte alta della classifica, ospita un Cardiff galvanizzato dal netto 5-1 rifilato al Watford. Al The Den il Millwall affronta il Lincoln City, con i Lions chiamati a riscattare la sconfitta contro lo Swansea. Completa il programma mattutino Watford-Charlton, derby londinese particolarmente sentito.
Alle 15:00 riflettori puntati soprattutto su Swansea-West Ham. I gallesi, protagonisti di un eccellente avvio di campionato, vogliono difendere il primato contro gli Hammers, ancora alla ricerca della continuità necessaria per puntare alla promozione diretta. Interessante anche Birmingham-QPR, con i padroni di casa reduci dal convincente 4-0 contro il Preston. Il Southampton ospita il Bolton, mentre il West Bromwich Albion affronta il Blackburn Rovers in un confronto che potrebbe incidere sugli equilibri della zona playoff. Il programma comprende inoltre Bristol City-Sheffield United, Derby County-Stoke City e Norwich-Portsmouth, tre incontri dal pronostico aperto.
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