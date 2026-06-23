L'intera famiglia Messi ha assistito dal vivo a questa memorabile pagina di storia del calcio, sostenendo il numero dieci da un lussuoso camorote VIP dello stadio texano. La moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli della coppia, Thiago (13 anni), Mateo (10 anni) e Ciro (8 anni), hanno indossato per l'occasione la maglia alternativa dell'Argentina con il nome del capitano impresso sulla schiena. Subito dopo il fischio finale, Antonela ha affidato ai social network una dedica colma di emozione per il marito: "Que privilégio ver-te fazer história uma e outra vez. Te amo @leomessi !!!". Un tributo d'amore che corona la notte più bella del Dio del calcio mondiale.

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​Il trionfo di Dallas e il primato solitario

A 38 anni Lionelnon ha ancora finito di stupire il mondo intero. Nel corso della sua ultimail Rosarino ha raggiunto quotain sole 2 partite. Questo lunedì, nella gara controdisputata a Dallas, la Pulce ha vissuto una serata da romanzo. Dopo aver fallito un calcio di rigore nei primi minuti di gioco, il capitano dell'Albiceleste si è ripreso alla grandeil match al' e siglando ladefinitiva al 95' per il. Con questi due gol l'astro diha toccato quotacomplessive nei Mondiali, superando definitivamente il tedescoe agguantando il primato in totale solitudine.

PARIGI, FRANCIA - 30 OTTOBRE: Antonela Roccuzzo e Lionel Messi con i figli Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo e Ciro Messi Roccuzz partecipano al photocall del 67° Pallone d'Oro al Théâtre du Châtelet il 30 ottobre 2023 a Parigi, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Il dramma del rigore e i mostri sacri del passato

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L'attaccanteaveva inaugurato la competizione con una splendidanel 3-0 contro, partendo quindi già appaiato aprima del fischio d'inizio. A, lo specialista ha sprecato una colossale occasione per battere il record già al 9' minuto di gioco, facendosi parare un. Il fuoriclasse ha però cancellato l'errore con una prestazione dache lo proietta davanti ai mostri sacri del passato.Con il sigillo finale,è diventato il terzo giocatore nella storia del calcio a segnare indi un Mondiale, eguagliando le mitiche imprese del francese Justnel 1958 e del brasilianonel 1970.

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