"Che privilegio": Antonela esalta Messi sui social. La Pulce segna una doppietta all'Austria, stacca Klose e tocca i 18 gol davanti alla famiglia

Francesco Intorre

L'intera famiglia Messi ha assistito dal vivo a questa memorabile pagina di storia del calcio, sostenendo il numero dieci da un lussuoso camorote VIP dello stadio texano. La moglie Antonela Roccuzzo e i tre figli della coppia, Thiago (13 anni), Mateo (10 anni) e Ciro (8 anni), hanno indossato per l'occasione la maglia alternativa dell'Argentina con il nome del capitano impresso sulla schiena. Subito dopo il fischio finale, Antonela ha affidato ai social network una dedica colma di emozione per il marito: "Que privilégio ver-te fazer história uma e outra vez. Te amo @leomessi !!!". Un tributo d'amore che corona la notte più bella del Dio del calcio mondiale.

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Il trionfo di Dallas e il primato solitario

A 38 anni Lionel Messi non ha ancora finito di stupire il mondo intero. Nel corso della sua ultima Coppa del Mondo il Rosarino ha raggiunto quota 5 gol in sole 2 partite. Questo lunedì, nella gara contro l'Austria disputata a Dallas, la Pulce ha vissuto una serata da romanzo. Dopo aver fallito un calcio di rigore nei primi minuti di gioco, il capitano dell'Albiceleste si è ripreso alla grande sbloccando il match al 38' e siglando la doppietta definitiva al 95' per il 2-0 finale. Con questi due gol l'astro di Rosario ha toccato quota 18 reti complessive nei Mondiali, superando definitivamente il tedesco Miroslav Klose e agguantando il primato in totale solitudine.

Messi record
PARIGI, FRANCIA - 30 OTTOBRE: Antonela Roccuzzo e Lionel Messi con i figli Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo e Ciro Messi Roccuzz partecipano al photocall del 67° Pallone d'Oro al Théâtre du Châtelet il 30 ottobre 2023 a Parigi, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

Il dramma del rigore e i mostri sacri del passato

L'attaccante dell'Inter Miami aveva inaugurato la competizione con una splendida tripletta nel 3-0 contro l'Algeria, partendo quindi già appaiato a Klose prima del fischio d'inizio. A Dallas, lo specialista ha sprecato una colossale occasione per battere il record già al 9' minuto di gioco, facendosi parare un rigore. Il fuoriclasse ha però cancellato l'errore con una prestazione da antologia che lo proietta davanti ai mostri sacri del passato.
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Con il sigillo finale, Messi è diventato il terzo giocatore nella storia del calcio a segnare in sei partite consecutive di un Mondiale, eguagliando le mitiche imprese del francese Just Fontaine nel 1958 e del brasiliano Jairzinho nel 1970.

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