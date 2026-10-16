Il capitano dei Blues operato al ginocchio: ha già iniziato la riabilitazione a Cobham
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Nuovo problema fisico per Reece James. Nelle ultime ore, il Chelsea ha annunciato che il capitano dei Blues è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico di lieve entità al ginocchio. Uno stop che certamente non aiuta la formazione di Xabi Alonso, alle prese con dei risultati altalenanti e un'infermeria che vede già i volti di Jamie Gittens ed Emmanuel Emegha.
Reece James operato al ginocchio: il comunicato del ChelseaAttraverso una nota ufficiale e uno post sui propri canali social, il Chelsea ha reso noto l'infortunio di Reece James, aggiornando anche sull'entità dello stop fisico e sulla riuscita dell'operazione: "Il capitano Reece James è stato sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico al ginocchio".
Continuando, il club londinese ha chiarito la dinamica del problema accusato dal terzino inglese, comunicando: "Il ventiseienne era assente in occasione della partita di sabato vinta per 5-1 contro il Bournemouth a Stamford Bridge, in quanto si stavano svolgendo gli accertamenti medici a seguito dell'infortunio subito in allenamento. Tali accertamenti hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico".
Riabilitazione iniziata, ma il rientro resta ancora da definireNel corso del comunicato ufficiale, i Blues ha poi informato tifosi e appassionati sottolineando che Reece James ha già iniziato il suo percorso di riabilitazione, scrivendo: "Reece James ha già iniziato il suo percorso di recupero e sarà supportato dallo staff medico del club a Cobham durante l'intera fase di riabilitazione. Tutti al Chelsea augurano a Reece una pronta guarigione e il pieno supporto nel suo percorso di ritorno in campo".
Per quanto riguarda il rientro, il Chelsea non ha ancora comunicato ufficialmente la data del possibile ritorno in campo del suo capitano. L'intervento chirurgico allungherà inevitabilmente i tempi ma, con il percorso di recupero già avviato, per questo genere di operazioni di minore entità potremmo immaginare uno stop di 4-8 settimane, a seconda di come risponderà l'articolazione durante la riabilitazione a Cobham.
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